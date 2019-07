Disse vant Gladmatstipend

Gladmat skriver i en pressemelding det har blitt delt ut stipender på 30.000 kroner hver til de to vinnerne av Inge Steinsland stiftelses Gladmatstipend 2019

Juryen har bestått av Jarle Madsen fra Jarle vinskole i Stavanger, Henrik Falkensten fra kokkelandslaget og Fagn i Trondheim, samt Jørn Lie innehaver av Vaaghals og Gamle Raadhus restaurant. Lie er manager av kokkelandslaget.

De har vektet engasjementetet rundt lærlinger i bedriften og selvfølgelig bruken av lokale råvarer som det er mye av i Rogaland.

– Det har vært utrolig tett i toppen og det har vært mye diskusjoner innad i juryen, sies det i pressemeldingen.

I kategorien under 800 kroner

I begrunnelsen for denne seieren står det at konkurransen om prisen i denne klassen har vært veldig tøff med mange gode kandidater. Fire plasser holdt et høyt nivå på kvalitet og gode smaker. Til slutt ble det nærhet til lokale råvarer og bruk av lærlinger som ble det avgjørende. Hos vinneren fikk juryen kanskje en av de beste rettene som ble servert - torsk med tangemulsjon og myse.

– Vinneren er Fisketorget, sies det i pressemeldingen.

I kategorien over 800 kroner

– Dette spisestedet har med sine nye lokasjoner løftet konseptet og totalopplevelsen, som gjør at man føler man spiser seg gjennom hele mangfoldet som Rogaland kan by på. Hele måltidet gir deg overraskelser med kjente og ukjente råvarer på en fantastisk måte. Lærlinger får blomstre både på kjøkken og i sal, og selvfølgelig er vinneren Renaa, sier Gladmat.