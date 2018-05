Rogalandsavis

Kvarteret før slutt var det slutt for Kristian Thorstvedt. Sønnen av sin far ble byttet ut med Steffen Ernemann.

Kun minutter etter han kom inn legger Andre Danielsen en krempasning ut av en annen verden fra midtbanen og skrått over på motsatt der Zymer Bytyqi kommer løpende. Han legger ballen ned på direkten til Tommy Høiland som står kliss alene på fem-meteren og bredsider inn sitt tredje mål for dagen. Et utsøkt angrep fra Viking.

Bjarne Berntsen ser faresignalene og tar ut sin største offensive trussel i Zlatko Tripic. Inn kommer André Danielsen, og det er forøvrig andre gang Berntsen bytter på defensiv dødball. Uten at det har ført til mål i mot.

Sandnes Ulf reduserer igjen. Kent Håvard Eriksen legger inn et fantastisk innlegg mellom keeper og stopperne, og Erixon Danso stiger til værs og header kontant inn sitt andre mål for dagen. Spilt 67 minutter nå, og Sandnes Ulf har fått god utnyttelse av formasjonsendringen.

Vikings midtbanespillere må jobbe mer bakover på grunn av Sandnes Ulfs mange mann på topp. Det gjør at Remi Johansen og Niels Verthoren får gode forhold til å strø pasninger på midten.

Etter nøyaktig timen spilt må Markus Nakkim gå av banen, og inn i midtforsvaret kommer Tord Johnsen Salte.

Sandnes Ulf har lagt om formasjonen sin en smule i andre omgang, og spiller en slags 4-2-1-3-formasjon der Verthoren og Johansen er dyptliggende på midtbanen og Vegard Erlien har lagt seg i mellomrommet.

Så er det Sandnes Ulf sin tur til å komme på scoringslisten, ti minutter ut i andre omgang. De følger Vikings oppskrift fra første omgang, og legger et innlegg fra dødlinjen 45 grader ut i feltet. Der er det Herman Kleppa som venter, men hans skudd blir blokkert. Det faller ned i beina til Erixon Danso som skyter på direkten. På det første skuddet gjør Iven Austbø en kanonredning, men Danso setter returen i mål. Skal det bli kamp igjen da på SR-Bank Arena?

Sandnes Ulf har gjort to bytter i pausen. Vegard Erlien, som var glimrende i Sandnes Ulfs 4-0-seier over Florø i helgen, kommer inne for Axel Kryger. Samtidig kommer også Remi Johansen inn for Daniel Edvardsen, som betyr at Herman Kleppa går ned på høyrebacken.

Der blåser dommer Tom Harald Hagen i fløyta si for siste gang denne omgangen, og for en omgang det har vært for Viking. Hjemmelaget fløy ut av startblokkene, og ledet 3-0 allerede etter 15 minutters spill. Sandnes Ulf har vært tydelig rystet etter Vikings pangstart, og finner ikke ut av ting verken offensivt eller defensivt. Bytyqi og Tripic har herjet på kantene, og blitt spilt igjennom gang på gang. De mørkeblå har vært fullstendig dominerende, og får trampeklapp av 15.000 tilskuere på vei inn i garderoben.

Sandnes Ulf står høyt og etterlater seg et hav av bakrom. Denne gang er det Zymer Bytyqi som kommer seg gjennom, og kantspilleren får ballen over til Torsteinbø. Han banker til, men skuddet går via et Ulf-bein og ut til corner. Den ender med et ufarlig skudd fra 20 meter, men det er bare Viking her.

Zlatko Tripic herjer med Sandnes Ulf forsvaret, og skaffer Viking frispark på kanten av 16-meteren. Fredrik Torsteinbø tar det, og får Origi på feil bein. Ulf-keeperen er sjanseløs, men ballen sniker seg en halv meter på feil side for Torsteinbø. Åtte minutter til pause nå, i en omgang Viking ikke vil skal ta slutt.

Akkurat i det kampuret har bikket 30 minutter scorer Viking sitt fjerde mål for dagen. Horribelt forsvarsspill av Sandnes Ulf, som virkelig er rystet til grunvollene, gjør at Zymer Bytqi får plukket opp ballen inne i Ulfs 16-meter. Han får ballen frem til Kristian Thorstvedt, som får kranglet ballen mot streken. Der dukket Høiland opp og tuppet ballen over streken.

Julian Ryerson går ned i en duell med Kachi, og ligger fortsatt. Ser ut til at han fikk seg en stempling, og gikk ned ganske stygt. Reiser seg opp igjen til god jubel fra tribunen, og hinker seg i gang igjen.

Like etter at Julian Ryerson økte Vikings ledelse til 2-0, sendte samme mann Tommy Høiland på løp i bakrom. Det endte med at Tapio Heikkilä kløpte ned Viking-spissen på vei til å skyte. Finnen fikk se det gule kortet, mens Høiland kaldt konverterte straffesparket til 3-0.

Viking leverer så til de grader varene for de 15.000 som har kommet seg inn til Jåttåvågen i dag. Etter tretten minutters spill legger Julian Ryerson på til 2-0 etter et gunstig brudd på midten. Lyngdølen setter kursen for målet, og skjermer unna alle Sandnes Ulf-spillerne og sender ballen i nettet.

Knappe fem minutter tar det før Fredrik Torsteinbø sender Viking i ledelsen. Zlatko Tripic fosser ned langs dødlinjen og legger ballen førtifem grader ut på 16-meteren. Der kommer Torsteinbø stormende, og helt kontrollert bredsider han inn dagens første mål.

Selv om det fortsatt er et par tusen som ikke har kommet seg inn portene, så er kampen blåst i gang. Det er strålende vær, lett bris og en helt fantastisk stemning.

Før kamp:

Zlatko Tripic sto over Vikings forrige kamp mot Levanger, som endte med 0-0 og poengtap. Siden den gang har spilleren selv vært klokkeklar på at han skulle starte, mens trener Bjarne Berntsen har håpet i det lengste. Nå er laget klart, og Tripic spiller fra start.

Det gjør også Leo Østigård, som har blitt frisk etter ankelproblemene som har holdt han ute, og på midten er det formspillerne Kristian Thorstvedt og Fredrik Torsteinbø som flankerer Julian Ryerson.

Viking (4-4-2): Iven Austbø–Claes Kronberg, Markus Nakkim, Leo Østigård, Viljar Vevatne–Kristian Thorstvedt, Julian Ryerson, Fredrik Torsteinbø–Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Hos Sandnes Ulf har Daniel Edvardsen blitt friskmeldt, og tar Herman Kleppas plass på høyrebacken. Det betyr imidlertid ikke at den tidligere Viking-spilleren er ute av laget, men at han er skjøvet opp på midtbanen. Der har tidligere Remi Johansen eller sist nå Vegard Erlien og Vegard Aasen spilt. Ingen av de tre er med fra start nå, men ellers stiller de lyseblå med sitt sterkeste mannskap.

Sandnes Ulf (4-2-3-1): Arnold Origi – Daniel Edvardsen, Tapio Heikkilä, Akinshola Akyenemi, Ari Mor Jonsson – Axel Kryger, Niels Vorthoren, Herman Kleppa – Erixon Danso, Kent Håvard Eriksen – Onyekachi Hope Ugwuadu