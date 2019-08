Disse skal representere Norge på hjemmebane

Følg RA Sporten på Facebook !

Mathias Hove Johansen håpet å få løpe 200 meter og stafetten under lag-EM i Sandnes neste helg, og da uttaket ble offentliggjort torsdag fikk Hundvåg-karen det som han ønsket.

– Det er alltid kult å løpe på hjemmebane, og det blir spesielt å konkurrere for landet ditt med fullt av familie og venner på tribunen, sier han til RA.

Har et mål om opprykk

I tillegg til Hove Johansen skal Filip Ingebrigtsen løpe 5000 meter, Jakob Ingebrigtsen 1500 meter og Henrik Ingebrigtsen 3000 meter.

Joachim Sandberg løper 400 meter hekk, mens Astrid Mangen Ingebrigtsen er med på stafettlaget på 4x100 og 4x400.

– Norge har et mål om å rykke opp igjen til Super League, og med den troppen vi har nå mener jeg vi har gode muligheter til det. Alle våre beste utøvere stiller, og mange er i god form, så jeg håper vi kan feire opprykk i Sandnes, forteller Hove Johansen.

Lag-EM fungerer slik at hver plassering i de enkelte øvelsene gir en fastsatt poengsum for nasjonen, og etter at alle øvelsene er gjennomført blir alle poengsummene summert opp. Den nasjonen med høyest poengsum rykker opp.

Norges Friidrettsforbund har tatt ut følgende utøvere til lag-EM i Sandnes:

Kvinner:



100 meter: Ezinne Okparaebo, IL Norna-Salhus

200 meter: Elisabeth Slettum, IL Skjalg

400 meter: Sara Dorthea Jensen, Kristiansand IF Friidrett

800 meter: Hedda Hynne, IK Tjalve

1500 meter: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

3000 meter: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

5000 meter: Pernilla Eugenie Epland, Stord IL

100 meter hekk: Isabelle Pedersen, IL i BUL

400 meter hekk: Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving

3000 meter hinder: Olea Villa Furre, Selsbakk

Lengde: Oda Utsi Onstad, IL Norna-Salhus

Høyde: Tonje Angelsen, IK Tjalve

Tresteg: Oda Utsi Onstad, IL Norna-Salhus

Stav: Lene Retzius, IL i BUL

Spyd: Sigrid Borge, Osterøy IL

Kule: Mona Ekroll Jaidi, IL Norna-Salhus

Slegge: Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL

Diskos: Elisabeth Thon Rosvold, Asker SK Friidrett

4x100 meter stafett:

Ezinne Okparaebo, IL i BUL. Helene Rønningen, IL Tyrving. Ingvild Meinseth, Sørild FIK. Astrid Mangen Ingebrigtsen, Sandnes IL. Hjemmeværende reserver: Tonje Fjellet Kristiansen, FIK Orion. Marte Pettersen, Trondheim Friidrett.

4x400 meter stafett:

Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving. Line Kloster, SK Vidar. Sara Dorthea Jensen, Kristiansand IF Friidrett. Hedda Hynne, IK Tjalve. Elisabeth Slettum, IL Skjalg. Astrid Mangen Ingebrigtsen, Sandnes IL.

Menn:

100 meter: Jonathan Quarcoo, FIK Orion

200 meter: Mathias Hove Johansen, IL Skjalg

400 meter: Karsten Warholm, Dimna IL

800 meter: Markus Einan, Ullensaker/Kisa IL

1500 meter: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

3000 meter: Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL

5000 meter: Filip Mangen Ingebrigtsen, Sandnes IL

110 meter hekk: Vladimir Vukicevic, SK Vidar

400 meter hekk: Joachim Sandberg, IK Tjalve

3000 meter hinder: Tom Erling Kårbø, Stord IL

Lengde: Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett

Høyde: Vetle Raa Ellingsen, Fana IL

Tresteg: Henrik Flåtnes, Tønsberg FIK

Stav: Sondre Guttormsen, SK Vidar

Spyd: Sondre Høyland, IL Tyrving

Kule: Marcus Thomsen, IK Tjalve

Slegge: Eivind Prestegård Henriksen, IK Tjalve

Diskos: Ola Stunes Isene, IF Sturla

4x100 meter stafett:

Jonathan Quarcoo, FIK Orion. Mathias Hove Johansen, IL Skjalg. Salum Kashafali, IL Norna-Salhus. Even Meinseth, IL Gular. Hjemmeværende reserver: Christian Mensah, Trondheim Friidrett. Amund Høie Sjursen, IL Gneist.

4x400 meter stafett:

Fredrik Øvereng, Overhalla IL. Luca Thompson, IL i BUL. Markus Einan, Ullensaker/Kisa IL. Joachim Sandberg, IK Tjalve. Karsten Warholm, Dimna IL. Hjemmeværende reserve: Simen Sigurdsen, Ranheim IL.