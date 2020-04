Disse koronatiltakene har vært mest effektive

En undersøkelse fra Rogaland fylkeskommune viser at bedrifter i Rogaland mener at det er to offentlige koronatiltak som har hatt størst effekt.

– De to klart viktigste offentlige tiltakene så langt er endringene i permitteringsregelverket og den midlertidige reduksjonen i arbeidsgiveravgift, skriver Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Det kommer også fram at andre viktige tiltak er Norges Banks kutt i styringsrenten og ordningen med kompensasjon for unngåelige faste kostnader.

Investeringer må fortsette

– Som undersøkelsen også viser er det viktigste tiltaket nå å aktivt tilrettelegge for at investeringer opprettholdes. Det kan være ordninger for skatteutsettelse for olje og gassnæringen, sikring av rammebetingelser og stimulere til snarlig utbygging av flytende havvind, offshore havbruk og andre muligheter som bygger på kompetansen og erfaringen fra olje og gassnæringen, sier Tormod Karlsen, daglig leder i Haugaland Vekst, i pressemeldingen.

Det å stimulere til denne type kompetanseglidning og crossover-tekning vil kunne være et viktig virkemiddel for omstilling i vår region framover, mener Karlsen.

Ønsker om ytterlige tiltak

I spørreundersøkelsen er det noen ønsker om ytterlige offentlige tiltak som peker seg ut.

– Reduksjon og utsettelse av skatter og avgifter for å avhjelpe likviditetssituasjonen i selskap trekkes fram. Det samme gjør tiltak for opprettholdelse av aktivitet på norsk sokkel, forklarer Atle Blomgren ved NORCE i pressemeldingen.

– Oljeleverandørnæringen ønsker også tiltak som kan hjelpe dem videre i grønn omstilling, men hovedfokuset nå er ikke omstilling, men overlevelse. I tillegg ønsker næringslivet forskuttering av offentlige investeringer og oppdrag for å opprettholde aktivitet, sier Blomgren.

Fakta om spørreundersøkelsen