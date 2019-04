Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) under besøket på UiS tirsdag. – Dette engasjerer meg fordi det engasjerer oss mennesker. Vår samfunnssikkerhet er avgjørende for at vi skal ha liv hvor vi kan være trygge, sa hun til RA etter møtet. Til høyre sitter UiS-rektor Marit Boyesen.