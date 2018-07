Dette vil de lokale lagene forbedre til høstsesongen

Rogalandsavis

Sola feide EIK 2 av banen i vårens siste hjemmekamp, og klatret med det opp på andreplass på tabellen i avdeling 3. Likevel er de ikke helt fornøyd med prestasjonene på våren.

– I flere av enkeltkampene har vi ikke fått ut det vi er gode for, og vi har vært litt uheldige med noen poengtap. Men vi skal være godt fornøyd med andreplass på tabellen, og at vi har vært stabilt gode i hver kamp, sier Sola-trener Øystein Elvestad om lagets vårsesong.

– Våren har vært tøff

På Sola er det først og fremst nøyaktigheten på siste tredjedelen som skal forbedres.

– Vi må bli bedre foran mål. Vi har hatt 17 skudd i treverket på 13 kamper, og det er litt marginer mot. Men de marginene kommer ikke av seg selv, du må fortjene å ha marginer. Med litt mer konsentrasjon og presisjon offensivt så skal vi bli vanskelige å slå i høst, sier Elvestad.

Syv poeng og åtte plasser bak på tabellen skal Madla lørdag møte serieleder Ørn-Horten. De blåhvite har også en hjemmekamp igjen neste helg, mot Urædd, og kan således avslutte vårsesongen bedre enn de ligger an for øyeblikket.

– Våren har vært tøff, med en del marginer mot. Vi har ikke klart å vippe kamper vår vei, som vi har gjort de to foregående sesongene. Vi skaper mye, men slipper også inn mye, men jeg synes vi har vist tendenser til bedring de siste kampene, sier Lasse Ihle.

Ekstremstart til besvær

Madla-treneren sier at de har tatt lærdom av første halvdel, og endret litt på hvordan de framstår resten av sesongen.

– Vi har allerede lagt oss litt dypere og blitt mer kyniske med ball på vår egen halvdel. Det kommer vi til å jobbe videre med, men det finnes ingen enkle kamper i denne divisjonen så oppskriften blir bare å kjempe knallhardt for hvert poeng, forteller han.

Over i avdeling fire startet Brodd sesongen knallsterkt med 13 av 15 poeng, før laget gikk på en lei tapsrekke.

– Den starten vi hadde var helt ekstrem, før det gikk tråere etter hvert. Vi klarte imidlertid å snu den trenden i siste kampen før ferien, som var viktig med tanke på høsten, sier assistent Håkon Ohren og fortsetter:

– På grunn av den starten vi hadde ser også den tapsrekken mye styggere ut, men der marginene bikket vår vei i starten gjorde de ikke det ut over vårsesongen, sier han.

Keeperkrise i Vardeneset

Derfor er det ikke mye som skal endres i Brodd til høsten.

– Vi har startet på et prosjekt, og skal fortsette i det sporet vi har begynt. Vi utvikler spillerne og laget, som hele tiden tar nye steg, forteller Ohren som sier at det ikke er aktivitet verken ut eller inn på Midjord.

Hektisk aktivitet kan det heller ikke sies å være i Vardeneset, selv om de har havnet i en litt prekær keepersituasjon.

– Førstekeeperen vår, Eivind Meling, ble utvist i forrige kamp. Og siden reservekeeperen vår fortsatt er på ferie må vi hente inn en keeper som kan stå første kampen vår etter ferien. Ut over det er vi i utgangspunktet ikke på utkikk etter noen, men vi heller vet ikke helt om vi mister noen til skolegang over sommeren, forteller trener Richard Enge.

Lik poengsum som Brodd og en plassering midt på tabellen karakteriserer han som en godkjent vårsesong for VBK.

– En fra Bergens Tidende fortalte at nærmest samtlige lag i divisjonen tippet oss ned, men nå er vi godt på vei å motbevise dem. I tillegg mistet vi kapteinen vår før sesongen, men vi har fått inn fire-fem nye spillere som har glidd rett inn i det gode miljøet og tatt ansvar fra første stund, forteller Enge som sier at de ikke kommer til å endre så mye før høstsesongen, men at de håper å unngå nye skader.

Vidar vil utvide stallen

I divisjonen over håper også Vidar på en høstsesong uten skadeproblemene de har hatt.

– Sesongen så langt har vært så som så. Vi har hatt en trøblete vårsesong med mange skadeproblemer. Per i dag sliter vi derfor med stallen. De på banen har prestert bra, men med mangel på spillere har vi hatt stor slitasje på laget, så vi er brukbart fornøyd med tabellplasseringen, sier trener Roger Nilsen og fortsetter:

– Til høsten må vi få på plass en bredere stall, slik at vi også får hevet treningshverdagen. Vi har vel mistet 3–4 spillere siden i vinter, men har ønskede kandidater på blokken, så får vi se hvem vi går for, sier han.

