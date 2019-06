Dette skjedde i regionen i natt

Politiet i Sør-Vest skriver på sin twitter-konto at det har vært en gjennomsnittlig natt til lørdag. Den har bestått av flere oppdrag knyttet til beruselse, herunder slagsmål og bortvisninger. De har ikke mottatt meldinger om veldig alvorlige hendelser så langt.

I Sandnes ble en mann i 20-årene stanset for fartsovertredelse av utrykningspolitiet. Det viste seg at han verken var edru eller hadde gyldig førerkort. Mann blir anmeldt for fartsovertredelse, ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort.

Truet med kniv

I Haugesund ble en mann i 20-årene pågrepet etter å ha truet flere personer med kniv i området ved Byparken. Han vil bli anmeldt for truslene og for besittelse av narkotika.