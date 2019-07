Dette skjedde i natt

Klokken 00.39 rykket politiet ut til en butikk på Voll i Sandnes etter en innbruddsalarm. Det er bekreftet at det har vært noen inne i butikken, men vedkommende var forsvunnet fra stedet da politiet kom. Utbytte av handlingen er fortsatt ukjent. Politiet har gode ledetråder og oppretter anmeldelse.

Utrykningspolitiet stanset søndag kveld en mann i 20-årene for ruspåvirket kjøring i Sandnes. Det melder Politiet i Sør-Vest på sin twitter-konto.Bilkjøreren ble framstilt for lege, og vil bli anmeldt for forholdet.

Nødetatene rykket ut til Espelandsveien i Sandnes i natt etter melding om en trafikkulykke. Ulykken har muligens skjedd i forbindelse med en viltpåkjørsel. De tre passasjerene i bilen fremstår lettere skadd, men ble sendt til sykehus for nærmere sjekk ettersom bilen gikk rundt og kjørte ut av veien. Vi tok beslag i førerens førerkort og opprettet sak på ulykken.