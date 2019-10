– Jeg har hatt mange fantastiske år i Stavanger kommune, hvor jeg har jobbet med spennende oppgaver i en veldig kompetent organisasjon. Men du vet. Det er en tid for alt, sier Per Haarr til RA.

I løpet av sine elleve år i kommunen jobbet han senest som assisterende rådmann, og før det som direktør for oppvekst og levekår. Før det igjen var han rådmann i Randaberg kommune i åtte år, men 1. september var kommune-eventyret over.

Langt liv i det offentlige

– Etter et langt liv i offentlig sektor tenkte jeg nå at det vil være interessant å bruke min erfaring til noe annet, sånn på tampen av min yrkeskarriere. Det er spennende å prøve noe helt nytt, og det er nå eller aldri, sier 66 år gamle Haarr.

– Kompetanse er ferskvare, og hvis jeg skal bruke min til noe annet enn jeg har gjort de siste årene, så må jeg gjøre det nå, legger han til.

– Hva slags kompetanse mener du at du har?

– Jeg har lang erfaring fra offentlig sektor og er opptatt av at den skal være en god tilrettelegger for innbyggerne og næringslivet, for det handler om å utvikle byen på en positiv måte, sier Haarr.

Han mener det er både vanligere og «greiere» med en overgang fra offentlig til privat sektor nå enn det kanskje har vært tidligere.

– Det har skjedd en utvikling i offentlig sektor der kommunesektoren har fått et mer og velfortjent godt omdømme. Innbyggere ser og opplever at det er hardtarbeidende og dyktige folk som jobber der. Det samme tror jeg i stor grad gjelder næringslivet. Før var det gjerne litt klisjeer og antakelser om hvordan det var, men sånn er det ikke lenger, sier Haarr.

Han jobber nå som selvstendig konsulent, og et av de første oppdragene han tok på seg var styreverv i Base Gruppen.

– Samarbeidet med Base er veldig ferskt, og der må vi finne ut av hvordan ting skal gå seg til etter hvert. Styrevervet vil blant annet omfatte aktuelle prosjekter og å være med på drøfting og diskusjoner rundt nye prosjekter, sier Haarr.

Mye god erfaring

– Mitt inntrykk er at Base er en veldig seriøs og dyktig aktør, og jeg tror jeg kan lære mye der, legger han til.

Ellers skal Haarr jobbe med ledelses- og organisasjonsutvikling, blant annet sammen med selskapet MindUp.

– Jeg har god erfaring fra ledelses- og organisasjonsarbeid, fra å lede og drive komplekse prosjekter og med innsikt i og kunnskap om offentlig sektor, sier Haarr.

– Så du savner ikke kommunen enda?

– Hehe. Det er en underlig situasjon å være i. Det kan være et savn, men det er noe med det å ikke se for mye tilbake, men å heller se framover.