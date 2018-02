Dette er snittprisen for en hytte i Sirdal

Rogalandsavis

Siden i fjor sommer er det solgt 62 brukte hytter i Sirdal.

– Snittprisen er 3,136 millioner kroner. Jeg pleier å følge med, og jeg kan ikke huske at snittprisen har vært så høy, sier Rune Bertelsen, markedssjef i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom til RA.

Boligprisen i Stavanger er 3,2 millioner kroner, viser siste tall fra Eiendom Norge.

Den dyreste hytten det siste året ble solgt 3. juledag. Kjøperen måtte ut med 8,2 millioner kroner for 160 kvadratmeter, med fire soverom.

Den typiske hyttekjøperen

– Det ble solgt mange hytter for mellom fire og fem millioner kroner i året som gikk. Jeg vet at vi har hatt hytter som har blitt bygget og solgt for 13 millioner kroner også, sier Bertelsen. Snittiden for å selge er tre måneder. Ifølge Bertelsen er den typiske «førstegangsetablereren i Sirdal 40 år.

– De som allerede har hytte, og som kjøper større, er eldre, legger han til.

Personer fra hele Rogaland kjøper hytter i Sirdal, men det er kjøpere fra Nordre del av Sør-Rogaland, som er oftest representert.

– Men vi har også kontor i Egersund, og her merker vi også interesse. Her er man gjerne mer interessert i nedre Sirdal, sier Bertelsen.

Mens boligmarkedet i byene har hatt sine utfordringer de seneste årene, har hyttemarkedet i Sirdal holdt seg godt. Tall fra Eiendom Norge viser at fritidsboliger på fjellet i Norge har steget med 5,4 prosent det siste året.

– Nøkkelfaktoren for betalingsviljen i Sirdal er den enkle tilgjengeligheten for en region som strekker seg fra Stavanger til Egersund. Sirdal er en plass man kan utnytte hver helg, sier Dan Chruickshank, eiendomsmegler i EiendomsMegler 1 i en pressemelding.

– Har spart opp

– Markedet har holdt seg godt og hatt stigning, i motsetning til i byene. Dette kommer nok av at med kjøpere fra så mange områder, har man tilgang på kjøpere med trygg økonomi, som har spart opp til hyttedrømmen og ikke er usikker på egen jobbsituasjon, fortsetter Chruickshank.

Salget av fritidsboliger i landet holder seg noenlunde stabilt. Fra februar 2017 til januar 2018 ble det solgt 3905 fjellhytter i Norge. Det er en nedgang på to prosent fra året før, men prisene på fritidsboliger stiger i landet.

– Det siste året er det tredje året på rad med solid vekst i prisene. Fjellhyttemarkedet ser ikke ut til å ha blitt berørt av det svake boligmarkedet i 2017, og vi ser få tegn til at markedet for fjellhytter vil svekke seg i tiden framover, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.

Populære områder

Ifølge Bertelsen er følgende områder mest populære:

– Både hytter og leilighetene på Sinnes, med skiløyper og skitrekk i umiddelbar nærhet, som er mest populære, sier Bertelsen.

