Nordmenns nyhetsvaner er stabile sammenlignet med fjoråret, og mobilen er i dag vår viktigste nyhetskilde, fremgår det av Reuters Institute Digital News Report.

Rapporten skal bidra til at vi bedre kan forstå hvordan folk bruker nyheter på tvers av plattformer og formater i en rekke forskjellige land verden over. Flere internasjonale aktører deltar, med Universitetet i Bergen som norsk partner i samarbeid med Fritt Ord.

84 prosent bruker nyheter

84 prosent bruker nyheter minst en gang om dagen, de fleste to til fem ganger om dagen. De fleste bruker både digitale og tradisjonelle nyhetskanaler, og vi får vanligvis med oss nyheter ved å lese heller enn å se video.

Bare 8 prosent oppgir å være lite eller ikke interesserte i nyheter. De lite nyhetsinteresserte er gjerne unge, har lavere politisk interesse, stoler mindre på nyheter og har oftere sosiale medier som nyhetskilde.

Mobilen viktigst

Smarttelefonen er i dag nordmenns viktigste kilde til nyheter, og de fleste av oss får også dagens første nyheter via mobilen. Vi velger oss etablerte nyhetskilder som avishus og kringkastere, også digitalt.

Nesten ingen har papiravisen som sin hovedkilde til nyheter lenger. 61 prosent leser nyheter digitalt ved å gå direkte til nettsiden eller bruke appen til en etablert nyhetsaktør.

Nordmenn leser bredt: De fleste av oss bruker fem eller flere nyhetskilder i løpet av en uke. Alternative medier brukes av svært få, og bruken følger politiske preferanser. Podkast lyttes til av langt flere av dem under 35 år (52 prosent), enn dem over (22 prosent).

Facebook er fortsatt den viktigste nyhetskilden blant de sosiale mediene, og det gjelder for alle. Samtidig har aldersforskjellene blitt tydeligere. De under 35 år bruker de store sosiale mediene til nyheter i større grad enn de som er eldre. Nesten halvparten er aktive i nyhetsdekningen, vanligvis ved å dele nyheter.

Høy tillit

Vi har høy tillit til nyhetsmediene, og NRK regnes som den mest pålitelige tilbyderen. Ifølge rapporten er det noen skiller, blant annet at de under 35 år og dem med politisk ståsted på høyresiden er mer kritiske.

Resett og Document.no markerer seg med markant lavere tillitsvurderinger. De fleste mener også at nyhetsmediene oppfyller samfunnsoppdraget sitt. Falske nyheter er fortsatt et tema, og 39 prosent bekymrer seg for hva som er ekte og falske nyheter på nett.

Norge er stadig det landet med høyest betalingsvilje for nettnyheter. 34 prosent har betalt det siste året. Det betyr samtidig at de fleste ikke betaler for å lese nyheter.

70 prosent støter på betalingsmurer på ukentlig basis. Hvis vi bare kunne betalt for én tjeneste, ville de fleste valgt en videostrømmetjeneste som Netflix, fremfor å abonnere på nyheter.

Undersøkelsen koordineres av Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford, og gjennomføres av analyseinstituttet YouGov som en nettbasert spørreskjemaundersøkelse. Datainnsamlingen fant sted i slutten av januar til begynnelsen av februar 2019.