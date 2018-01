Dette er Hammer Stavangers hovedsponsor

Rogalandsavis

– Vi er veldig fornøyd med å få Veidekke Entreprenør med på laget som hovedsponsor de neste to årene. Samarbeidet med en ny stor nasjonal og internasjonal aktør med tung lokal forankring viser at vi har utviklet et godt produkt som både store og mindre aktører ønsker å profilere seg gjennom, sier rittdirektør Roy Hegreberg i Hammer Stavangers pressemelding.

Hegreberg beskriver avtalen som en stor og viktig avtale for å sikre økonomien i arrangementet og for å kunne gjennomføre de planene de har.

Hammer Stavanger er tilknyttet den globale rittserien «Hammer Series». Konseptet, som arrangeres i Stavanger fra 25. til 27. mai 2018, skiller seg fra de tradisjonelle sykkelrittene, da lagene og opplevelsene for tilskuerne er i fokus. Kortere løyper, live-kameraer, løpsdata fra rytterne og en omfattende sykkelfestival er noen av elementene.

I tillegg til selve proffrittet består arrangementet av barneritt, turritt, familieritt, utstillinger og konferanser med mere.

Gode samarbeidspartnere og sponsorer er avgjørende for at arrangementet skal kunne gjennomføres.

Oppmerksomhet gjennom arrangementet

Hovedsponsoren, Veidekke, er et av Skandinavias ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. Virksomheten omfatter bygge og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus og veivedlikehold.

Nå vil entreprenørselskapet bruke arrangementet til å skape oppmerksomhet om sitt navn og identitet i regionen. Distriktsleder i Veidekke Entreprenør, Aage Tengs, mener Hammer Stavanger passer godt inn i den porteføljen de har for sponsorater, og gleder seg til et arrangement de har stor tro på vil berike regionen på en positiv måte.