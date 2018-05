«Det vil overraske om spissjakten ikke er i gang»

Rogalandsavis

Vorspielet til onsdagens storkamp mot Sandnes Ulf ble aldri det beste for Viking. Laget slet med å sette det høye presset i 27 varmegrader. Samtidig manglet flyten i det offensive spillet uten Zlatko Tripic – som framstår som klubbens klart beste og mest målfarlige spiller.

At Viking vil sprudle mer mot Sandnes Ulf, med Tripic på banen, er sannsynlig. Men oppgjøret mot Levanger blottla likevel litt av svakheten med dette Viking-mannskapet.

Klubben er veldig avhengige av et par enkeltspillere. Når de er ute, eller ikke i form, kladder det.

Tommy Høiland virker definitivt ikke å være i form om dagen. Han har ikke scoret på tre uker og erkjenner selv at han har mye å gå på spillemessig.

Mot Levanger bommet han på en gedigen mulighet i første omgang. Helt alene gjennom rotet Høiland det til. Hadde han scoret er sannsynligheten stor for at Viking hadde vunnet. Gjerne også med flere mål ettersom det ville blitt rom for kontringer. Slike misser har de mørkeblå ikke råd til på dårlige dager – dersom de vil henge på Aalesund og holde Sandnes Ulf fra livet.

Samtidig skal en selvsagt ta med seg ett poeng fra Levanger på en svak dag. Det er isolert sett solid.

Ettersom Aniekpeno Udo har vært skadet har det heller ikke vært alternativer til Tommy Høiland på topp i Viking. Mot Levanger hadde ikke klubben en eneste ren spiss på benken.

Den situasjonen er selvsagt ikke levelig i lengden. Ettersom det fortsatt hersker usikkerhet om arbeidstillatelsen til Udo vil det overraske om ikke spissjakten allerede er i gang i Jåttåvågen.

Klubben skal ha vært nære å hente inn en storvokst ung spiss fra England før overgangsvinduet lukket og de har nylig sett nærmere på Staals målmaskin Even Østensen. Tidligere Viking-junior Jostein Ekeland i Vidar er nok også en mann som kan vurderes. Han bør passe perfekt i klubbens høye press.

Det som er sikkert er at de behøver alternativer slik situasjonen er nå.

Selv om Vikings økonomiske resultat er viktig håper jeg Viking tar seg råd til å styrke seg på spissplass i løpet av sommeren. Eirik Henningsen og co. bør ikke stirre seg blinde på at mye av det budsjetterte underskuddet på 10 millioner kan viskes bort og bli for opptatt av svarte tall. De pengene tar de uansett inn igjen med et opprykk.

Det som uansett er sikkert er at alt nå ligger til rette for en gedigen fest når Viking tar imot Sandnes Ulf på onsdag.

Sjeldent har mer ligget i den sportslige potten foran et oppgjør mellom de to naboene.

Så får en for Vikings del håpe at de leverer varene når det gjelder som mest. DET har ikke vært vanlig de siste årene.

Kampfakta og Vikingbørsen:

Fotball, Obos-ligaen

Levanger-Viking 0–0

Tobb Arena Levanger, 1027 tilskuere

Gule kort: Julian Ryerson, Fredrik Torsteinbø, Viking.

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier

Viking (4-3-3): Iven Austbø 7 – Rasmus Martinsen 5, Markus Nakkim 6, Viljar Vevatne 6, Claes Kronberg 5 – Fredrik Torsteinbø 5, Julian Ryerson 5, Kristian Thorstvedt 4 (Steffen Ernemann i 28 min.) – Zymer Bytyqi 4 (Jordan Hallam i 4 min.), Tommy Høiland 4, André Danielsen 4 (Stian Michalsen i 28 min.)