– Det var mer glissent her enn i Tour des Fjords

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Før starten på Hammer Stavanger sa Alexander Kristoff til RA at han ikke kom til å legge mye i det, men med startnummer på brystet var det kjekt å sykle rundt på hjemmebane likevel.

– I dag har vi kjørt tre runder rundt huset mitt, så da var jeg virkelig på hjemmebane. Vi kunne ikke ha bedt om bedre rammer disse tre dagene her, og selv om jeg gjerne skulle ha gjort det bedre har vi ikke det beste mannskapet på plass her, så det ble sånn det ble, oppsummerer Kristoff til RA.

LES OGSÅ: Mye sykkelmoro for store og små

Ikke imponert over lagets støtte på hjemmebane

Sykkelstjernen hadde med seg Sven Erik Bystrøm og tre lagkamerater, men er ikke spesielt imponert over støtten UAE ga han på hjemmebane.

– Jeg føler ikke laget legger sånn veldig mye i Hammer Stavanger, da vi ikke stilte et spesielt godt lag. Det krasjer med Giroen, og andre på laget er på treningssamling, men jeg kan ikke si at de har satset veldig mye på det, sier Kristoff.

Han tror lagene hadde prioritert det mer hvis det hadde ligget mer i potten.

– Lagene har en egeninteresse i å legge mye i Hammer-serien, men samtidig hadde det nok vært høyere prioritert hvis det lå mer i potten. Hvis du hadde fått flere World Tour-poeng eller større premiepenger hadde det vært mer aktuelt å prioritere det høyere. Det ligger selvsagt litt prestisje i det, siden det er lagene selv om har startet det opp, men hvis det hadde utgjort en økonomisk forskjell for lagene tror jeg kanskje det hadde blitt mer prioritert, forteller Kristoff.

LES OGSÅ: Halvorsen slo Kristoff på oppløpet i Hammer Sprint

– Mer glissent her enn i Tour des Fjords

Selv om konseptet ikke passer Kristoff spesielt godt, synes han det har vært god trening og kjekt å være med på.

– For min del passer det ikke veldig bra, da det er så korte dager. Men det er veldig god trening, da du ikke får bedre trening enn å kjøre løp. Sånn sett har det vært gull verdt som oppkjøring inn mot Tour de France, sier Kristoff.

Det er ikke til å legge skjul på at det har vært mye flere folk på tidligere utgaver av Tour des Fjords i Stavanger, enn det har vært de tre dagene med Hammer Stavanger. Kristoff tror forklaringen der er sammensatt.

– Når det har vært målgang i sentrum har det vært fullstappet, mens her har det vært mer glissent. Det er kanskje naturlig da målgang ikke er nede i sentrum, og det er kanskje ikke like enkelt å forstå at den som går først i mål på den første og andre etappen ikke er vinneren, sier Kristoff.

LES OGSÅ: Albasini ga laget en drømmestart på Hammer Stavanger

Liker klassiske løp bedre enn Hammer-konseptet

Sykkelstjernen synes det er vanskelig å felle en dom over konseptet og arrangementet etter den første gangen, men kommer likevel med et forslag.

– De kunne hatt en vesentlig større sum poeng til den som vant den siste etappen, slik at det betød litt ekstra å komme først i mål på den siste runden. Da blir det mer likt et vanlig løp igjen, men det er vanskelig å si hva publikum responderer på. Hvis publikum omfavner konseptet er det kommet for å bli, men hvis det ikke er noen stor interesse for det de første gangene det blir arrangert så vil nok de vanlige løpene ta over igjen, sier Kristoff.

Kristoff er ikke avvisende til at Hammer Series kan bli et godt arrangement.

– Det er mer action for folk, og kulere å se på. I et vanlig 200 kilometer-ritt er vi ikke i gang før den siste timen, så sånn sett er det et kulere konsept fra start. Personlig liker jeg klassiske løp bedre, da det er enklere å kontrollere. Her er det mer kaos, men det betyr også at det er mer action og ikke noe dødtid. Verken for publikum eller for oss, sier Kristoff.

LES OGSÅ: Slik blir Hammer Stavanger