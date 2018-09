Rogalandsavis

Norsk-brassen, som for tiden er på prøvespill hos Viking, banket inn 4–2 og drepte alle planer VBK hadde om et videre comeback – i det som var nok et brennhett derby mellom rivalene. Da spurtet han direkte mot tribunen hvor Viking trener Berntsen satt, vrengte av drakten – og holdt baksiden med «de Souza» fram. Det gule kortet som fulgte tok han på strak arm.

– En klar beskjed om at du vil spille i Jåttåvågen?

– Det var en klar beskjed til Bjarne ja, sier en glisende de Souza til RA etter kampen.

Fyrverkeri igjen

Og hvilket fyrverkeri av en kamp det var.

Syv mål, en utvist oppmann, en utvist spiller, ni gule kort – og en keeper som måtte gå av banen for å nå foreldremøte på skolen hvor han jobber. En nærmest fullsatt hovedtribune på «nye» Midjord kokte.

Kampene mellom Brodd og Vardeneset er så underholdende som de kan bli i lokalfotballen. Det grenser til overtenning og alt står på spill. Slik var det denne gangen også.

– Det er alltid tøft å spille mot VBK, men vi fulgte planen i dag og spilte vårt spill, sier de Souza.

Etter å ha blitt slått ut av cupen, og spilt uavgjort i den første seriekampen, var revansjen kjærkommen for Brodd.

– Samtidig hadde vi en svak periode før pause etter at de fikk Christoffer Bigseth Olsen utvist. Da mistet vi konsentrasjonen og slapp inn to mål. De er veldig farlige på dødballer, sier de Souza.

Den tekniske angriperen hadde ikke så mye å vise fram til eventuelle beilere før pause. Da ble han pakket inn og tatt knallhardt av VBK.

– Men det åpnet seg opp etter pause. Det er ofte slik.

– Det ble hett også?

– Det gjør det alltid i disse kampene og det var vanskelig for dommeren.

– Og nå er håpet at Viking blir neste stopp?

– Selvsagt. For meg som er lokal er det en drøm om jeg skulle få en kontrakt der neste år. Men nå skal jeg først konsentrere meg om å avslutte sesongen skikkelig for Brodd, sier de Souza.

Enge har fått nok av derbygalskapen

Vardenesets trener Richard Enge var selvsagt ikke like godt som Brodd og de Souza etter oppgjøret. Han tømte seg skikkelig etter kampen og er klar på at han mener oppgjørene er i ferd med å bikke over. Det fyres for mye opp av for mange i forkant. Og det gjelder i begge leirer.

– Jeg kan godt like at det smeller litt, men dette er i ferd med å bli farlig, sier Enge – og minner om at det er stor fare for skader hos begge lag slik det er blitt.

Samtidig var Enge snar med å gratulere Brodd med seieren.

– De var klart best og vant fullt fortjent i dag.

Han irriterer seg likevel over at VBK ikke klarte å tyne enda mer av karamellen til tross for at de fikk sin kaptein Christoffer Bigseth Olsen utvist i første omgang.

– Vi lå under 3-0, men kom tilbake til 3–2 med ti mann. Så hadde vi også to avslutninger i tverrligger.

Laget hans har nå 15–2 i målforskjell og null poeng på siste tre kamper. De ligger syv poeng over streken og møter serieleder Sotra i neste runde.

– Det blir ikke noe lettere. Vi er inne i en vond trend nå og det må ikke få fortsette. Da befester det seg fort. Jeg tror ikke vi rykker ned, men samtidig er det ikke noen krise om vi skulle gjøre det. Vi kan godt leve med å spille i 4. divisjon også – selv om vi selvsagt ønsker å holde oss, sier Enge.

Kampfakta:

Fotball, 3. divisjon avdeling 4

Brodd-Vardeneset 5–2 (3–2)

Midjord

Mål: 1–0 Adrian Berntsen (21), 2–0 Fabian Alonso Calderon (23), 3–0 Adonis Brahimi (33), 3–1 Adrian Sadrija (41), 3–2 Adrian Sadrija (45), 4–2 Jefferson de Souza (60), 5–2 Casper Aalen Norseng (85).

Brodd (4-3-3): Raniowski – Landa, Scheffler, Thøgersen, Alejandro Valecillos Marcano (Golunski i 45 min.) – Olsen Haukali (Omar i 9 min.), Brahimi, Calderon (Erland i 1 min.) – Berntsen (Aalen Norseng i 13 min.), Haarberg, de Souza (Alberto Velecillos Marcano i 1 min.)

VBK (4-4-1-1): Meling (Østbø i 20 min.) – Ellingsen (Beer Dunseth i 29 min.), Moldvær, Østvold (Pettersen i 1 min.), Skagestad (Berg Holter i 35 min.) – Rygg Oseberg, Tønne Estensen, Bigseth Olsen, Havarstein (Kleppe Reinsnos i 11 min.) – Vadla – Sadrija.

Gule kort: Raniowski, Berntsen, Olsen Haukali, de Souza, Brodd. Meling, Skagestad, Vadla, Berg Holter, Beer Dunseth, VBK.

Rødt kort: Bigseth Olsen, VBK.

Dommer: Andre Bjørgen Birkeland, Djerv 1919