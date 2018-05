«Det modige valget som kan endre alt»

Rogalandsavis

De skal kort og godt ha terningkast seks for planen! Et modigere valg av taktikk skal du lete lenge etter. De fleste eksperter pekte før kampen på at Sandnes Ulf er gode på kontringer. At Viking burde tenke seg om to ganger før de sto høyt å kjørte på.

I stedet framsto Viking om mulig enda mer ekstreme i pressfotballen enn før i år. Det var rett i strupen på Ulf. Fra første spark. Betalingen kom allerede etter fem minutter. Etter kvarteret var kampen kjørt. Det sto 3-0. På grunn av trafikkproblemene hadde noen tilskuere ikke en gang kommet seg inn på stadion.

Det var uvirkelige scener. Det var smil. Det var glede. Det var tilstander som hører til på langt sydligere breddegrader på tribunene. Det var dette folket har lengtet etter så lenge.

Joda. Viking har spilt med ekstrem pressfotball i store deler av denne sesongen. Men å gjøre det så helhjertet, i et derby med en slik ramme og betydning, er makalaust.

De som intet våger intet vinner, heter det seg. Det kunne knapt stemt bedre enn onsdag 16. mai for Vikings del.

Totalydmykelsen av Sandnes Ulf før pause, og gleden folk fra Stavanger fikk ta del i, kan faktisk være det virkelige vendepunktet for Viking som klubb.

Mye av jobben ble gjort da økonomien ble stabilisert og Bjarne Berntsen hentet hjem igjen. Men i forhold til å vinne folket tilbake kunne du ikke fått en mer effektiv medisin en dette.

Her stemte nær sagt alt. Det lyste ut av øynene på Viking-spillere som kastet seg inn i duellene og rev sin motstander i fillebiter. Sandnes Ulf-spillerne ble statister.

Det er dette folk har drømt om i årevis. Det er mangelen på slike prestasjoner som har ført at folket i stor grad har vendt ryggen til Viking og holdt seg hjemme. De var leie en klubb som lovet, men aldri leverte.

Nå er det ingen grunn til å holde seg hjemme mer.

Mange har lenge holdt på skepsisen til Bjarne Berntsen. Det kan de definitivt slutte med nå. De kan også kutte ut snakket om at mannen er en dinosaur. Viking spiller ganske så likt Liverpool. Nivået kan selvsagt ikke sammenlignes, men gleden den type fotball gir er nøyaktig den samme når det sitter på denne måten.

Umoderne? Glem det! Dette er selve resepten på å snu det. Så får Viking heller slippe inn noen mål på veien.

Nå er det bare å dunke på videre. Ri bølgen. Helt tilbake til Eliteserien.

Det er ingen grunn til at det ikke skal gå. For toppnivået er allerede god eliteserieklasse.

Bare spør spillerne til Sandnes Ulf.

Kampfakta og Vikingbørsen:

Fotball, Obos-ligaen

Viking-Sandnes Ulf 5-2 (4-0)

SR-Bank Arena, 15.835 tilskuere

Mål: 1-0 Fredrik Torsteinbø (5), 2-0 Julian Ryerson (13), 3-0 Tommy Høiland (str. 15), 4-0 Tommy Høiland (31), 4-1 Erixon Danso (55), 4-2 Erixon Danso (66), 5-2 Tommy Høiland (72).

Viking (4-4-2): Iven Austbø 7 – Claes Kronberg 6, Markus Nakkim 7 (Tord Salte i 30 min.), Leo Østigård 8, Viljar Vevatne 6 – Kristian Thorstvedt 7 (Steffen Ernemann i 13 min.), Julian Ryerson 7, Fredrik Torsteinbø 8 – Zymer Bytyqi 7, Tommy Høiland 9, Zlatko Tripic 8 (André Danielsen i 20 min.).

Sandnes Ulf (4-2-3-1): Arnold Origi – Daniel Edvardsen (Remi Johansen i 45 min.), Tapio Heikkilä, Akinshola Akyenemi, Ari Mor Jonsson – Axel Kryger (Vegard Erlien i 45 min.), Niels Vorthoren, Herman Kleppa – Erixon Danso, Kent Håvard Eriksen – Onyekachi Hope Ugwuadu.

Gule kort: Zlatko Tripic, Viking. Tapio Heikkilä, Axel Kryger, Sandnes Ulf.

Dommer: Tom Harald Hagen, Grue IL.