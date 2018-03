Rogalandsavis

Å ta steget fra å herje i U20-serien til å herje i Get-ligaen er stort. Samtidig er det nærmest umulig å klare det dersom du ikke få en skikkelig sjanse. Men har spillerne fra det fantastiske U20-laget til Oilers virkelig fått den i år?

Ser en på statistikken er det lett for Oilers å forsvare seg. Markus Vikingstad spilte 18 kamper på A-laget, Thomas Berg-Paulsen fikk 9 kamper, mens Simen Talge var på isen ved 10 anledninger.

Spillerne som nok var nærmest å ta steget i den nylig avsluttede sesongen var Lars Christian Sæland Rødne og Even Myreng Kjellesvik. Sæland Rødne har pøst inn med poeng på U20-laget og viste også igjen da han fikk spille på A-laget.

Men fikk disse egentlig sjansen? Muligheten til å spille i en første- eller andrerekke slik de er vant med fra U20-laget – aller helst over tid sammen med etablerte gode spillere?

Det er det lett å svare nei på. Og skal en få opp egne spillere tror jeg det er her nøkkelen ligger. At spillere tar stegene oppover i hierarkiet like fort som Johannes Johannesen og Rudolfs Balcers gjorde for noen år siden er ikke regelen. Det er unntaket. De var eksepsjonelle. Backen Even Myreng Kjellesvik var spilleren som var nærmest å etablere seg i år. Han spilte mye i første del av sesongen. Og han var god. Likevel var han førstemann ut da krise ble panikkshopping.

Jeg vet ikke om Kjellesvik Myreng er sur, men om en spiller med ambisjoner hadde blitt det ville det vært forståelig. Dersom man viser prestasjoner som er helt på høyde med de andre backene, og likevel vrakes, er det naturlig.

I år hadde Oilers muligheten til å stemple grunnserien som et mellomår ganske tidlig. De kunne fint gitt fire-fem av de unge muligheten ut året – ikke bare noen skift og en plass på kampskjemaet. Men de styrte unna da brannen startet.

Så er det, når alt kommer til alt, også lett å skjønne det valget. Med det ytre presset Oilers har på seg for å levere fra omgivelsene er det uhyre vanskelig å peke på juniorer som svaret på problemene. På samme tid klager fans, sponsorer og media over at de unge lokale ikke dyrkes når laget vinner alt. Det ER ikke lett å være Oilers.

Likevel tror jeg klubben gjør lurt i å ta noen veldig klare veivalg i kjølvannet av sin store evaluering.

De kan ende med at de skal gi lokale unggutter sjansen. Men da må gjennomføringskraften være langt større. De må få spille over tid, med gode spillere og rette roller.

Hvis klubben føler det ikke er forenelig med jakten på resultater og trofeer må de kommunisere det ut mye mer tydelig. Å si at «Oilers kun henter fullvoksne A-spillere inn» er en ærlig sak. Det behøver heller ikke å bety det samme som om at klubben dropper spillerutvikling og akademi. Forskjellen er bare at spillerne må ut av byen for å ta steget videre etter at juniortiden er over.

Pål Higson har pekt på dette temaet før. Han har ymtet om at de unge nok må gå omveien til Oilers sitt A-lag i framtiden.

Det er ærlig å stå på det.

Men da må dobbeltkommunikasjonen renses bort.