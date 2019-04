Av: Mette Vabø, andrekandidat Stavanger Venstre

Debatten om Paradis-utbyggingen raser. Det er for og mot Røkke, og det er for og mot høyhus. Det er for en rask saksbehandling, og det er imot en rask saksbehandling. Knapt et eneste parti utenom Venstre har valgt å ta et tydelig standpunkt i Paradis-saken.

I Venstre har vi valgt å gå tydelig ut med våre tanker rundt Paradis-utbyggingen. Vi ønsker oss en bebyggelse som er tilpasset områdene rundt, med mellom 5-7 etasjer i mesteparten av området. Foruten like nedenfor Statens Hus hvor vi gjerne tillater et høyhus med tilsvarende høyde. Det er også viktig for oss at vi sikrer at det er gode grøntområder og en god tilgang på sjøkanten både for de som bosetter seg i Paradis og de som bor på Våland og Storhaug-siden.

Vi ser det ikke som problematisk for den videre saksbehandlingen at vi flagger vårt standpunkt tidlig i prosessen. I Venstre har vi noen klare prinsipper vi opererer etter i byutviklingen. Disse vil også gjelde i behandlingen av Paradis-utbyggingen. Velgerne våre kan være trygge på at vi fortsetter vår linje i byutviklingspolitikken, derfor velger vi altså å være så tydelige nå. At vi ønsker å tydeliggjøre dette for byens befolkning får enkelte andre partier til å reagere.

Den 2. April skriver Frede Cappelen (Ap) at vi gir Arbeiderpartiet feilaktig kritikk for hvordan de har behandlet Paradis-utbyggingen. Før valget i 2015 hadde Arbeiderpartiet et førsteside oppslag i Rogalands Avis der de uttaler at det var «Uaktuelt med 13-etasjers blokker». Da vi påpekte dette i samme avis den 29. mars sikter vi altså til bystyrets behandling av den første utbyggingen av Paradis der Nordtun svarer: «Det prosjektet vi sa nei til i forkant av 2015-valget var en i utgangspunktet 16 etasjers blokk, og som var opphavet til begrepet monsterblokker. Det prosjektet vi stemte ja til i bystyret noe senere, var redusert med tre etasjer». Velgerne kan jo selv sammenligne forsiden med tydelig nei til 13 etasjer.

Vi mener at velgerne bør gjøres oppmerksom på dette løftebruddet, og håper at flere partier velger å ta et tydelig standpunkt omkring Paradis-utbyggingen. Forhåpentligvis vil dette føre til at vi utvikler en bydel vi kan være stolte av i flere generasjoner fremover.

