– Det er en helt magisk følelse

Are Strandli (t.v.) og Kristoffer Brun kunne juble for sitt første mesterskapsgull siden 2013, og sitt aller første EM-gull i Glasgow søndag. – Etter tre bronser og en sølvmedalje fra EM tidligere var det deilig å fullføre den samlingen med en gullmedalje, forteller Are Strandli om gulløpet. Foto: Darko Bandic / AP