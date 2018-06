Rogalandsavis

Mandag ettermiddag er storskjermen igjen slått på foran konserthuset i Stavanger. Fotballfeberen fortsetter, selv om det er mandag. Klokken er litt over fire, Russland har spilt mot Uruguay i 30 minutter, Uruguay leder allerede 2-0.

- Det er alltid håp, sier Konstantin Manastyrev.

Han er her med familien sin, og tar det hele med knusende ro, selv om han holder med russerene.

- De er videre uansett, så det er ikke så ille, sier Manastyrev.

Mandag merkes

I helgen var plassen utenfor konserthuset stappfullt. Nå er det kun noen få som har samlet seg, til tross for at det kanskje er det fineste været man har hatt under hele VM i Stavanger. Det er 4000 sitteplasser for fotballinteresserte som vil følge VM på en 55 kvadrats skjerm. I dag er kanskje 50 av plassene opptatt. Folkefesten "Fotballfeber" er gratis og arrangeres frem til søndag 15.juli. Området er åpen en time fra første kamp til 2300. Inne på området blir det så klart servert kald lesk og varm proviant for sultne og tørste supportere.

- Det blir siste kamp, uansett

- Jeg tror ikke vi vinner dette her, sier Andrei Makarov.

Han og vennene er fra Russland. De tror ikke at det blir noen seiersrunde på byen i dag.

- Det er jo mandag, legger kompisen, Rluat Heidir til.

Heidir har ikke noen stor tro på hjemlandets fremtid i årets VM.

- Hvis de vinner spiller de mot Spania neste gang tror jeg. Hvis de taper spiller de mot Portugal. Så, neste kamp, det blir siste kamp. Uansett, sier Heidir.

Han senker skuldrene. VM går videre.

- Jeg skal til Russland og se kvartfinalen og semifinalen. Det er gøy uansett.

Intet håp

På toppen av tribunen sitter Liza Naboka og Gleb Svege. De har også russiske aner. Noe som kan se ut til å gjelde majoriteten av tilskuerne til denne kampen.

- Det er ikke noe håp her, sier Svege.

Han hadde rett. Kampen endte med 3-0 til Uruguay. Uruguay møter laget som blir nummer to i Gruppe B, mens Russland møter vinneren av samme gruppe i neste runde. Det var ennå usikkert hvilke lag både Russland og Uruguay møter neste kamp, men det står mellom Spania, Portugal og Iran. Det ble avgjort senere den kvelden.