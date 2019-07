«Derfor vil det være lurt å styrke stallen nå»

Følg RA Sporten på Facebook !

Viking ble lørdag fullstendig avkledd av regjerende dobbeltmester RBK på Lerkendal. 5–1 var et helt greit bilde på hvor mye bedre et RBK som endelig ligner på seg selv igjen var her.

De to styggeste Viking-tapene denne sesongen har nå kommet for de to lagene som også skal være best på papiret.

Også mot Molde ble laget regelrett kjørt over. Spiller for spiller er disse mye bedre. Og det er naturlig.

Bjarne Berntsen er fornøyd med vårsesongen til Viking. Samtidig peker han på at laget nå må tilbake til den kollektive samhandlingen som ble vist da Viking gikk rett til tabelltoppen i starten av sesongen. Nå er det for stor avstand mellom lagdelene, det våses for mye med ballen og totalen i det defensive blir ikke god nok.

Selv om Viking har vunnet mange hjerter i sin retur til Eliteserien, og langt fra vært noen kasteball, er det et par vesentlige momenter som skiller opp til de aller beste.

En av de mest vesentlige, sett opp mot Molde og RBK, er selvsagt bredden og kvaliteten på troppen.

Bjarne Berntsen har likevel signalisert at han vil ta det relativt kuli i det kommende overgangsvinduet. Til RA sa han forrige uke at det ikke var noe presserende behov for å plusse på med spillere. Det ble ingen reprise av kjøpefesten fra i fjor sommer. Her måtte det være helt riktig om han skulle trykke på avtrekkeren.

Berntsen er seg selv lik. Samtidig tror jeg det nå kan være lurt å bevege seg litt ut av sparemodus.

For hva er den enkleste måten å få eksisterende spillerne til å løfte seg? Til å ta det siste krevende løpet bakover? Det er selvsagt skjerpet konkurranse!

Viking behøver ikke handle inn fem mann som i fjor sommer. Men får en tak i en eller to spillere av høy kvalitet i løpet av det kommende vinduet, er det ikke usannsynlig at det også vil gjøre spillerne som alt er her bedre.

Pengene er der. Det ligger et par millioner igjen på budsjettet. Signalene fra styret er også at driften i klubben nå ser såpass bra ut at Berntsen kan legge til en god del kroner over det på bordet om han vil kjøpe.

Og hvor bør det så styrkes? Vikings midtbane ble fullstendig overkjørt på Lerkendal. Det kan være greit å begynne der. All den tid Samúel Fridjónsson ikke er klubbens eiendom, er det naturlig å lete videre etter et defensivt midtbaneanker.

En sjef. Gjerne en som både har skikkelig frekvens i beina, et raskt hode og hovmesterblikket til å se alternativet lengst borte før det nærmeste.

Ut over det er det bare å se etter folk med høyere kvalitet enn dagens spillere – som kan passe inn som typer og i spillestilen.

Så må selvsagt prisen være rett, men det kan være smart å strekke seg litt.

Også for å holde på entusiasmen i byen.

