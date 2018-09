Geir Støle (nummer to fra venstre) og Pål Erik Johannessen (til høyre) står på neste års valgliste for Stavanger Ap. Her sammen med Brodd-sjefen Øyvind Jacobsen, som i sin første periode savner flere fra idretten i politikken. Til venstre står Marianne Chesak, leder for nominasjonskomiteen. Foto: Arne Birkemo