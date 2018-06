Derfor løper Danso til Zajic etter hver scoring

Rogalandsavis

Siden overgangen fra Jerv har Erixon Danso vært et friskt pust på kanten for Sandnes Ulf. Kantspilleren får ting til å skje, og bidrar med mål og målgivende fra sin midtbaneposisjon. Så også i dag, da Danso var avgjørende med mål og målgivende mot Tromsdalen.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi vinner, og det var godt for meg personlig å få et mål og en målgivende. Jeg er en type som liker å utgjøre en forskjell for laget jeg spiller på, og i dag klarer jeg det. De tre poengene er selvsagt viktigst, men også for meg var dette en god dag, sier Danso til RA.

Personlig scoringsbonus

Han fikk ballen ute på kanten, skar inn og gikk forbi to Tromsdalen-spillere før han satte ballen i lengste hjørnet for keeper. Etter målet løp han rett til assistenttrener Bojan Zajic, og kastet seg rundt halsen på han.

– Hehe, ja. Han har gitt meg litt ekstra personlig motivasjon, og det er jeg veldig glad for. Det er derfor jeg løper rett til han hver gang jeg scorer, sier Danso.

Zajic og Danso har nemlig en avtale der kantspilleren kan tjene litt ekstra utenom Sandnes Ulf-lønnen sin hvis han fortsetter å score.

– Vi har en deal der jeg personlig betaler Danso en målbonus hvis han scorer over et visst antall mål. Det er bare for gøy, men det er viktig for laget at han bidrar med mål og i dag var han veldig god, sier Zajic.

– Bojan betyr mye for oss

Zajic får mye skryt fra spillerne, og Danso mener assistenten spiller en veldig viktig rolle i det lyseblå maskineriet.

– Han er på treningsfeltet med oss hver eneste dag, og hjelper oss til å bli bedre. Spesielt vi angrepsspillere har veldig mye å gjøre med Bojan, som er en veldig fin type. Han er alvorlig når han trenger det, men er også en humørfylt type som har det mye gøy. Som spiller kan du også lære mye av han, og han betyr mye for oss, sier Danso.

Etter å ha hatt kontroll på kampen i store deler av kampen, fikk de lyseblå mer trøbbel på slutten da Tromsdalen nesten ut av det blå scoret på en av sine to første sjanser. Stormløpet etterpå uteble, men bortelaget kunne likevel fort ha fått med seg poeng.

– Vi blir for ukonsentrerte og unøyaktige mot slutten, og slurver en del i pasningspillet. Vi mister ballen for enkelt, og de kommer mer inn i kampen mot slutten. Det er ikke bra, men vi holdt unna og vant. Det er viktig at vi slo tilbake etter tapet for Viking, sier Danso.

