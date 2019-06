«Derfor er det rett på alle plan»

Følg RA Sporten på Facebook !

Samtidig som nyheten ble sluppet offentlig samlet klubbens aksjonærer seg til ekstraordinær generalforsamling hvor nytt innskudd av penger i aksjeselskapet var tema.

Da passet det utmerket å flagge nyheten om at mannen som knapt bruker penger skal styre butikken også de neste årene. Da kan eierne trygt legge igjen VISA-kortene på kontoret hans for emisjon. Det kan de gjøre i visshet om at det ikke røres en krone – uten at det er strengt nødvendig.

Da Viking ansatte Berntsen for halvannet år siden skrev jeg følgende:

«At Bjarne Berntsen (60) seiler opp som favoritten til å gjenreise Viking på banen er en bombe. Men det er fort en smart bombe. Det er bare å rive sølvpapiret av Kinderegget.»

LES OGSÅ: Derfor passer Berntsen som godt for Viking nå

Historien har vist at den bomben har vært særdeles smart.

Mange latterliggjorde Vikings valg i startfasen. Figgens store sønn har svart med handling.

Han har bevist at gresset ikke alltid er grønnere på den andre siden.

Berntsen har levert på absolutt alle plan. Spillerlogistikk, økonomi, spillestil, ledelse og lokalt veivalg.

Det står stort sett til terningkast seks alt sammen.

At den naturlig introverte og litt sjenerte Berntsen i tillegg har evnet til å framstå i en mye mer ekstrovert og åpen form er en kjempebonus på toppen.

LES OGSÅ: Berntsen kan gjøre sjokk-comeback i Viking

Viking hadde i realiteten heller ikke valg her. Snakk om å flytte ham over i en administrerende rolle på sport, eller spillerlogistikk nå, var det bare å glemme. Når noe fungerer så til de grader skal en helst ikke tukle med det.

Man skal selvsagt ikke sovne hen og kutte tanker om fornyelse og utvikling. Men nå var timingen fullstendig feil for nye og andre grep.

Spesielt sportslig. Det viktigste grepet for å snu en klubb i krise er resultater. Resultater kommer igjen som et produkt av sportslige veivalg.

Spillestil er for meg helt essensielt. Måten Viking spiller på, og bevisstgjøringen rundt rollene som benyttes, er hovedessensen i revitaliseringen av klubben. Når det sitter kommer mye av det andre naturlig.

Berntsen må være på feltet og han må være det så lenge dette fungerer så bra som det gjør. Alt annet ville vært vås.

Samtidig blir det også feil å gi Berntsen all ære for å ha snudd Viking fullstendig på hodet.

Han får veldig mye av rampelyset, men Bjarte Lunde Aarsheim, Kurt Hegre og Morten Jensen – og resten av teamet rundt – skal også ha en stor del av æren for det som har skjedd i Viking.

LES OGSÅ: Berntsen stilte i dinosaurdrakt

Dette er ikke like synlig om du ikke er ekstremt tett på klubben. Men du kan være sikker på én ting; Dette er lagarbeid av ypperste kvalitet.

Berntsen hadde aldri i verden lykkes like godt uten en så god sammensetting av persongalleri og utfyllende kompetanse som denne gjengen byr på.

Nå gjenstår jobben med å forlenge avtalene også med assistentene hans. Her ligger også utfordringen til Viking framover.

For der Berntsen neppe vil trene andre enn Viking før han pensjoneres er Lunde Aarsheim og Jensen nå blant de heteste navnene i norsk fotball for å ta steget opp som hovedtrener i OBOS-ligaen eller Eliteserien.

Det vet selvsagt også Viking. Internt i klubben diskuteres det selvsagt allerede nå hvem av de to som er den naturlige hovedtreneren når Berntsen i utgangspunktet kaster inn håndkleet om to og et halvt år.

Begge vil være utmerkede kandidater. Samtidig skal aldri erfaring undervurderes i fotball.

Litt mer tid i dette trenerkollektivet vil på ingen måte skade noen av dem.

Det håper jeg Viking også klarer å få duoen til å innse.