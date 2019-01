For første gang har middelhavsdietten kommet helt til topps i diettkåringen til US News & World Report.

41 kostholdsplaner og dietter ble analysert, og ble deretter rangert i flere underkategorier.

Middelhavsdietten kommer godt ut i flere av underkategoriene. Anerkjennelsen er ikke overraskende, ettersom mange studier har vist at dietten kan redusere risikoen for diabetes, høyt kolesterol, demens, hukommelsestap, depresjon og brystkreft, skriver CNN. Måltidene fra det solfylte middelhavsområdet har også vært forbundet med sterkere bein, et sunnere hjerte, lengre forventet levealder og vekttap.

Kosthold fra middelhavsområdet

Så, hva innebærer den såkalte middelhavsdietten?

Kostholdet vektlegger frukt og grønnsaker, grove kornprodukter, bønner og frø, nøtter og stor vekt på ekstra virgin olivenolje. Fett utover dette, som smør, benyttes sjeldent eller ikke i det hele tatt.

Kjøtt brukes sjeldent, og egg, meieriprodukter og fjærfe brukes i mye mindre porsjoner enn den tradisjonelle vestlige kosten. Fisk er imidlertid essensielt.

Fokus på plantebaserte matvarer

For å bedømme diettene, gjennomførte et panel av eksperter på hjertesykdom, diabetes, ernæring, kosthold, matpsykologi og fedme en analyse og gjennomgang av kostholdsforskning fra medisinske tidsskrifter, regjeringsrapporter og andre kilder.

I 2018 var topplasseringen for beste diett delt mellom middelhavsdietten og den såkalte DASH-dietten. I år kom DASH på andre plass, mens tredje plass gikk til det såkalte fleksitarianske kostholdet, som i hovedsak er vegetariansk, men tillater kjøtt ved sjeldne anledninger.

Hva har alle disse diettene til felles?

De vektlegger minimal bruk av behandlede matvarer og fokuserer på økt inntak av frukt, grønnsaker, belgfrukter, grove kornprodukter, nøtter og frø.

– Disse minimalt behandlede plantebaserte matvarene har en dyp påvirkning på helsen vår, sier indremedisiner Dr. Sharon Bergquist til CNN. Hun deltok ikke i det amerikanske ekspertpanelet.

Tillater utskeielser

CNN-bidragsyter og registrert klinisk ernæringsfysiolog, Lisa Drayer, forteller at de beste diettene har et annet viktig fellestrekk: De tillater at man skeier ut av og til.

– Enten om det er et glass rødvin eller et kakestykke, så blir det mulig for folk å ha en utskeielse som ellers hadde vært "forbudt". Vekttap handler så mye om mentalitet, og det å være i stand til å innlemme alle type matvarer, inkludert en godbit, er veldig viktig for en sunn diett og kostholdsplan, sier Drayer.

Keto på bunn

En av de lavest rangerte diettene er den såkalte keto-dietten, som har vært populær i Norge. Den fokuserer på høyt inntak av protein og fett, og minimalt inntak av karbohydrater.

– Dette er dietter som underbygges lite av forskning, er ekstremt restriktive, vanskelige å følge og de eliminerer matgrupper, forteller Bergquist.