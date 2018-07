Deniss Korneiciks har fått en ny konkurrent

Rogalandsavis

Etter at Saku-Pekka Sahlgren røk korsbåndet gikk Sandnes Ulf ut og si at de stolte på at tidligere Brodd og Bryne-keeper Deniss Korneiciks som førstekeeper. Like etterpå hentet de inn Arnold Origi, som ble klubbens nye førstekeeper.

Da Origi ble fristilt fra kontrakten sin i forrige uke var det nok en gang klart for at Deniss Korneiciks skulle bli førstekeeper, men også denne gang får han konkurranse. De lyseblå har nå nemlig hentet inn danske Niklas Frenderup for å kjempe om den plassen.

– Jeg vet at Sandnes Ulf er en fin klubb, at den har ambisjoner. Nå håper jeg å kunne spille meg inn på førstelaget og vise meg så god at det blir aktuelt å forlenge kontrakten, sier Frenderup til Aftenbladet.

Dansken, som kommer gratis fra Florø, har i første omgang signert kontrakt ut sesongen.

