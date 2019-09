«Den totale skivebommen»

Følg RA Sporten på Facebook!



Er det noe som overhodet ikke har vist seg som korrekt er det karakteristikken Gauseth ga ham. I alle fall ikke om vi snakker om å være så til de grader rett mann, med rette ideer, på rett sted – til rett tid.

Berntsen i dinosaurdrakt under fotballgallaen i fjor var ubetalelig. Det har på mange måter blitt bildet på den nye og mer omgjengelige Berntsen.

Med de rette folk rundt seg – og i en litt mer erfaren utgave – har han og Viking enkelt og greit vært «match made in heaven».

Forvandlingen er så stor at tredje runde med trener Berntsen faktisk krever sin plass i Vikings stolte historie. Så kan man også sette gullstrek under perioden om det ender i en cuptittel.

«Figgens» store sønn har i løpet av 21 vanvittige måneder nærmest snudd de mørkeblå på hodet sportslig.

Det er bare å ta en pust i bakken og tenke litt. Situasjonen har vridd fra snakk om flere år i Obos-ligaen, og en eventuell konkurs, til en storklubb som er i ferd med å våkne skikkelig igjen.

I kveld kommer Gauseth og Mjøndalen tilbake til SR-Bank Arena for første gang siden de berømte ordene falt i fjor. Mindre enn halvannet år etter er faktum at Berntsens Viking faktisk jakter europacupspill på to fronter. I det minste rent matematisk sett.

I cupen er muligheten god med semifinaleplassen i boks. I serien er det høyst urealistisk, men fortsatt mulig med elleve poeng opp til Odd med åtte kamper igjen. Selv om Viking har kveldens oppgjør til gode på de andre går det neppe, men mulighetene for en meget hederlig serieplassering er absolutt til stede.

Før sesongen mente treneren at fire-fem av lagene i toppen nok ville bli for gode. Med full klaff kunne Viking overraske og henge seg på i sjiktet bak.

Nå er det nettopp det som er i ferd med å skje med formlaget Viking. Seier i kveld vil løfte laget til femteplass.

Holder Viking seg der kan Berntsen igjen slå seg på brystet. Viking har omtrent fått ut maks. Da kan han le sist og best igjen, men da bør Mjøndalen slås i kveld.

