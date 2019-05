Følg RA Sporten på Facebook !

Det har ikke vært mye å juble for i Sandnes de siste årene. Fra nedrykket i 2014 har klubben gått fra å være en toppklubb med ambisjoner om opprykk til feilskjær i kvalifisering til at klubbens fans nå ser at årets sesong trolig blir en mellomsesong i påvente av å flytte inn på sin nye stadion neste år.

– Det blir færre og færre supportere av Sandnes Ulf. Før var det en greie det var gøy å være med på, og nå som det ikke er så veldig gøy er det kjærligheten til klubben som gjør at du fortsetter, sier Alf Morten Haga til RA.

– En kjærlighet til klubben som aldri dør

Han har ledet Sandnes Ulfs supportergjeng Gaukereiret de siste sesongene, og sier at de nå teller et sted mellom 25 og 30 medlemmer.

– Det har gått slakt nedover med medlemstallene de siste årene, noe som har sammenfalt med Sandnes Ulfs prestasjoner som også har vært slakt nedadgående. Vi som er igjen nå har en kjærlighet til klubben som aldri dør, og lider oss gjennom kamper i kuling, vind og regn uansett hva som presteres ute på banen, sier Haga.

Supporterlederen sier at de gjerne skulle vært flere, men at han ikke vil mase for mye siden det å heie på Sandnes Ulf er noe du virkelig må gå inn for.

– For oss er det en sosial greie, som gjør at vi har det gøy uansett. Det å gå på kamp er noe du føler du må, og det er klart at det går litt på tålmodigheten løs hvor mye du orker å lide deg gjennom. Vi har ikke akkurat vært bortskjemt med sportslig suksess de siste årene, sier han.

– Gnisten er der

Selv om medlemstallene har gått nedover, og publikumssnittet på Sandnes stadion har dalt, mener han at engasjementet rundt klubben ikke er så ille som ting kan tyde på.

– Det er mange i Sandnes som har sterke meninger om klubben. Alt fra hvordan det skal spilles, til hvem som skal trene klubben og hvilke spillere en burde hentet inn. Det er ikke totalt likegyldighet, og det ligger en gnist som bare venter på å bli tent, mener Haga.

Den gnisten så vi da Sandnes Ulf rykket opp i Eliteserien, og den kan vi kanskje se igjen neste år da klubbens nye stadion står klar.

– Jeg går ikke rundt og har forventninger om at vi fyller stadion, for du kan ikke leve av nyhetens interesse mer enn så lenge. Med økt komfort og nye rammer rundt stadion kan folk samles før kamp og du kan skape en mye større tilhørighet på den måten. Nå er det å fryse på en forblåst stadion der du kan kjøpe en pølse i pausen. Hvis fotballen ikke er spesielt bra sier det seg selv at det ikke kommer så mange, sier Haga, som personlig tror årets sesong blir et mellomår der det handler om å stabilisere skuten etter mange utskiftninger de siste årene.

– Som fotballsupporter har du alltids neste år, sier Haga.

