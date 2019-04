«Den tøffe hverdagen har kommet»

Følg RA Sporten på Facebook !

Bjarne Berntsen har jobbet knallhardt med det defensive helt siden han tok over igjen som Viking-trener. Selvfølgelig for å slippe inn færre mål, men også for å unngå nettopp det som skjedde i søndagens Ranheim-fadese.

Luker du vekk de personlige feilene, og bygger et solid defensivt fundament har du gode muligheter for å holde deg i divisjonen. Det er grunntanken hos Viking, og med det gode offensive spillet de mørkeblå kan by på er det en plan som kan holde helt inn. Det avhenger selvsagt naturligvis at du gjør nettopp det, og luker vekk de personlige feilene.

Mot Ranheim florerte de, og ødela Vikings poengsjanser. På det første målet var det et dårlig utspark fra Iven Austbø som satte i gang Ranheims angrep. Duellen på midten ble tapt før forsvaret ble trukket for langt inn mot mål av en Øyvind Storflor som gikk helt ned til dødlinjen. Da innlegget kom ut igjen i feltet hadde ingen fulgt løpet fra Mads Reginiussen, så det å legge hele skylden på Austbø her blir feil.

På det andre målet bruker Tord Johnsen Salte altfor lang tid med ballen i beina, slik at han til slutt roter den vekk til samme Mads Reginiussen som spilte gjennom Ola Solbakken som fikk enormt med rom alene med Iven Austbø.

På det tredje målet lagde Lasse Berg Johnsen et klønete og unødvendig frispark i farlig posisjon, mens Berg Johnsen i samarbeid med Iven Austbø begge burde gjort det bedre på mål fire. Fire av målene kunne og burde vært avverget, og noe spesielt Berg Johnsen vil lære av. Det er således ikke et tegn på en systematisk feil i årets Viking-lag.

Tvert imot har laget vært bedre organisert og strukturert enn på mange år. Forrige sesong slapp Viking inn 1,46 mål i snitt per kamp, noe som er hårreisende mye. Med unntak av Stabæk i 2013 har ingen lag som har rykket direkte opp i dette årtusenet sluppet inn så mange mål, men før Ranheim-kampen var det snittet nede på 0,5 mål. Etter kampen er det tilsvarende oppe på 1,4 mål i snitt igjen.

Viking startet sesongen med to midtstoppere med duellkraft og gode to meter på strømpelesten hver. Nå er begge skadet, én for sesongen og Hoves skadeomfang vet vi ikke. Det kan bli skjebnesvangert, spesielt når vi vet at Tord Johnsen Salte trolig også skal spille mesterskapsfotball til sommeren. Da sitter Viking igjen med en omskolert back som eneste rene midtstopperalternativ, noe som gjør Viking veldig sårbare på stopperplass.

For mye rotasjon i det bakre leddet er aldri heldig, noe vi spesielt så det året Viking rykket ned. Da slapp Viking inn nesten to mål i snitt per kamp, og skiftet stopperkonstellasjoner og backer hyppigere enn vanlige folk skifter T-skjorter. Det bør klubben ha lært av, slik at det ikke kommer til å skje igjen i år.

Etter en entusiastisk og oppløftende start på sesongen har nå den tøffe hverdagen kommet for Viking. Hvordan de takler den blir avgjørende for hvordan sesongen kommer til å ende, men med lagets offensive kvaliteter og et etablert grunnspill er det ingen grunn til å gjøre noe radikalt på bakgrunn av en kamp der alt gikk skeis.

Viking er fortsatt på fjerdeplass på tabellen, og har tatt ni poeng på de første fem kampene. Det er et poengsnitt som tilsier at Viking ender på 54 poeng hvis de mørkeblå fortsetter sånn.

Dermed er det ingen grunn til å få panikk, hvis Viking lærer av sine feil og slår tilbake med en bedre prestasjon mot Vålerenga. Det verste de kan gjøre nå er å synes synd på seg selv og komme inn i tralten med en negativ tankegang, for da blir det vanskelig å vinne fotballkamper.

