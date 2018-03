Démare vant da Kristoff slapp i Paris-Nice

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Det tok en stund før man fikk kåret vinneren. Det måtte målfoto til for å finne ut at Demare var først over målstreken. Han var en liten millimeter foran spanske Gorka Izagirre i den tette spurten.

Også Christophe Laporte og Tim Wellens, som fulgte på de neste plassene, var bare noen få centimeter unna seieren.

Jansen best

Norge har tre syklister til start i rittet. Det er Kristoff og Sven Erik Bystrøm i UAE Emirates-laget, og Amund Grøndahl Jansen som sykler for LottoNL. Ingen av dem var blant de ti beste. Jansen ble best av de norske på en 23.-plass, to sekunder bak vinneren.

Kristoff ble nummer 63, slått med 1.06 minutter, mens Bystrøm endte 4.01 bak på en 138.-plass.

Hadde viljen

– Det er første gang jeg har vunnet etter en fotofinish. Jeg trodde først jeg var nummer to, men jeg hadde både viljen og styrken til å vinne i dag, sa Demare.

Etappen startet i Chatou inne i Paris og ble avsluttet oppe ved Meudon observatoriet i luftlinje ikke så veldig langt fra der man startet. Syklistene gjorde likevel unna 134,5 kilometer rundt de ytre bydelene av den franske hovedstaden.

Rittet som også kalles «på vei mot våren» avsluttes ved Middelhavet i Nice neste søndag. Det var lite som minnet om vårvær med ufyselig regn. Med bare to kilometer igjen til mål var det en større velt i hovedfeltet.

Kristoff kom seg aldri med hovedfeltet opp den siste stigningen på 1,5 kilometer. Alexis Vuillermoz stakk og ingen i hovedfeltet klarte å svare. Den siste kilometeren gikk på et brosteinsparti og Vuillermoz ble tatt igjen inn på oppløpet.

(©NTB)