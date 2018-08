Debuterer i felt med golfrebellen John Daly

Rogalandsavis

Stavanger-proffen skal konkurrere om en samlet premiepott på halvannen million euro – drøye 14,5 millioner kroner – i Danmark.

Olsen, som er inne i sin andre hele sesong som yrkesspiller, spiller normalt på Nordic League – som er tredje nivå i proffgolfen.

Denne uken får han likevel muligheten mot de aller beste, i konkurransen om de virkelig store pengene.

Turneringen Made in Denmark er for øvrig svært populær blant golfpublikum i Danmark og en av de best besøkte i løpet av sesongen.

Olsen ligger som nummer tre på pengelisten til Nordic League og dette har gitt ham en fribillett til turneringen.

Daly i startfeltet

Tungvektere som Robert Karlsson, Martin Kaymer, Danny Willett, John Daly, Lee Westwood, Nicolas Colsaerts og Ryder Cup-kaptein Thomas Bjørn figurerer på startlistene sammen med Olsen.

Golf-rebellen Daly, som har hatt store utfordringer med alkoholen, er invitert til turneringen av sponsorene. Han spiller nå normalt med de over 50 på Champions Tour i USA.

Det var tirsdag formiddag fortsatt ikke bestemt hvem Olsen skulle spille sammen med de to første rundene i Århus.

Mot opprykk

Langt viktigere for den ferske proffen Olsen det nok likevel å sikre seg opprykk til Challenge Tour ved sesongens slutt. Da må han være innenfor de fem beste på Nordic Leagues pengeliste. Der ligger han innenfor nå med fem turneringer igjen av sesongen.

Likevel er nok fjoråret friskt i minnet for Olsen. Da misset han opprykket med noen få euro.

Olsen har tidligere fått wildcard til enkelte turneringer på Challenge Tour og klart seg greit der. Denne uken blir dog nivået et helt annet i Danmark.

Klubbkamerat Eirik Tage Johansen prioriterer for øvrig spill på Challenge Tour i Frankrike denne uken. Han har falt utenfor de 15 i toppen av pengelisten som rykker direkte opp til europatouren og må prestere framover.