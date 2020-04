Vinter og vår gikk før «Roda» ble hevet

Av: Engwall Pahr-Iversen

Det skulle nemlig gå atskillig mer enn vinter og vår før skipet ble hevet og fjernet fra lokale havnemiljøet. Forhistorien til møtet mellom de to båtene er kjent. Det er vel heller tvilsomt om folk på Hundvåg og Tasta med utsikt til sjøen, helt trodde på hva de hørte og så grytidlig den 9. april i 1940. Da sendte nemlig den temmelig nye norske torpedojageren «Æger» granat etter granat i retning av den tyske lastebåten «Roda» som hadde ankret opp ved Ulsnes kvelden før. Om folk ennå ikke var blitt klar over det før, var kanonaden egentlig et konkret eksempel på at også Stavanger var blitt et krigsåsted.

Granatene var imidlertid ikke det første møtet mellom de to skipene. Om kvelden den 8. april var nemlig mannskaper fra «Ægir» om bord i snaut 7000 tonn store «Roda» for å inspisere lasten. Angivelig var «Roda» lastet med koks, men tollvesenet og politiet mistenkte skipet for å være lastet med noe ganske annet. Den lå altfor dypt i sjøen til bare å ha koks om bord.

Riktignok lå kokslast stablet i haugevis oppå alle lukene til lasterommene. Det gjorde at det var så godt som uråd å få inspisert lasterommene ordentlig. Det erfarte «Æger»s nestkommanderende og seks væpnede matroser, da de de bordet båten. Deres oppdrag var tilsynelatende enkelt: Finn ut hva slags last skipet har – og hvor det skal med lasten. Det var imidlertid lettere beordret enn å få utført i praksis. Etter at gruppen hadde vært om bord på «Roda» i en halvtimes tid uten å få gjort noe som helst, returnerte gjengen til «Æger». Før karene forlot «Roda», hadde de imidlertid fått forkynt for kaptein Wirsbitzkv at skipet var tatt i prise – og gitt han en klar ordre om å sette kursen mot Riskalandet.

Prisemannskapet hadde egentlig fått beskjed om også å fire hakekorsflagget og ødelegge radiostasjonen om bord. Det skjedde ikke. Heller ikke fulgte «Roda»s kaptein ordren om å starte hovedmotoren og styre sin skute i retning av Riskalandet. Siden begge beskjedene ble ignorert, bestemte derfor kapteinen på «Æger», Nils Bruun, seg for for å senke det tyske lasteskipet. Det var en beslutning han fattet helt på egen hånd.



Tidlig om morgenen 9. april, ga han mannskapet på «Roda» en halvtime til å komme seg i livbåtene – bare kapteinen og telegrafisten ble igjen om bord – før «Æger» ville starte et kanonangrep. Den første salven traff «Roda» rett i vannlinjen. Nye salver fulgte. I alt skjøt «Æger» 25 skudd mot styrbord side, før torpedojageren gikk rundt «Roda» og fyrte av nye 25 skudd fra babord. Kanonaden varte i en times tid. Det tyske skipet hadde da sterk slagside og lå synkeferdig midt i Byfjorden.

Invasjonsdagens første sjøslag, resulterte følgelig i to skadeskutte skip. «Æger» var gått til bunns, mens det tyske lasteskipet «Roda» – som tilhørte Hamburg Amerikalinjen – lå med sterk slagside ved Ulsnes. Det var tyskerne selv som senere senket «Roda» med noen spesielle bomber som de hadde om bord nettopp til et slikt bruk. Det ble skutt et hull i «Roda» – like ved vannlinjen – som var 2,5 meter høyt og 70 cm bredt. Dette gjorde at skipet sank.

Det skulle gå mange år før «Roda» ble hevet og fjernet fra havnebassenget. Den 3. september i 1953 fortalte en stolt kaptein J. Taranger i Tarangers Bjergingskompani fra Bergen at hans selskap nå var i gang med Nordens største hevingsarbeid. Ved hjelp av pongtonger og innpumpet luft, regnet Taranger med at det ville gå rimelig greit å få løftet «Roda» opp fra den 43 meter dype sjøbunnen hvor den hadde funnet sitt siste leie.

Taranger avsannet samtidig et rykte som hadde løpt gjennom hele krigen og de første etterkrigsårene om at det hadde vært mange hester om bord på «Roda». Han fortalte at den var lastet med en «masse krigsmateriell som kanoner, granater, beltebiler etc. Det tyngste av luftskytsene, anslo han til å ha en vekt på omkring 15 tonn.

Ifølge Taraldsen var «Roda» i en forbløffende god stand, og at arbeidsforholdene under hevingen, hadde vært gode – bortsett fra at skipstrafikken i området hadde ført til problemer. Det ble kjørt for fort av de andre skipene, mente Taraldsen som understreket at «med den farten «Astrea» hadde, ble undersjøen altfor sterk. To dagers arbeid gikk med til å ordne med nye fester. Og da «Venus» kom, måtte jeg selv ut med motorbåten og be mannskapet om å redusere farten ...»

Det var enklere sagt enn gjort å heve «Roda». Månedene gikk, men uten at noen kunne se mer enn en liten snurt av skipet over vannkanten. Taraldsen forklarte og bortforklarte. Selv om det ble pumpet luft inn i skipet gjennom 52 slanger og seks pongtonger, klarte man bare å få snudd skipet på sjøbunnen. Men rett før folk ventet å se skipet komme til syne over vannet, røk festet til den største pongtongen. Det het i en avisreportasje: «Med en veldig vannsprut kom den luftfylte pongtongen veltende opp fra bunnen og sto som en sigar opp fra vannet – før den falt ned med et veldig plask. Ved dette uhellet, ble flere av luftslangene ned til de andre pongtongene og til havaristen, kuttet av. Luften nedenfra strømmet opp gjennom de avskårne slangene som lå og vred seg i vannskorpen og blåste opp vannflaten».

Kaptein Taranger blir etter hvert en gjenganger i avisene. Opptil ti ganger – og med ujevne mellomrom – fortalte han at nå skal hevingen skje. Like mange måtte han beklage at noe var gått galt. Først lørdag 3. juli i 1954 kan han stå fram og med stolthet forkynne til de nøye noterende reporterne: «Roda» lettet seg fra bunnen ved halv ti-tiden om formiddagen, og vi slepte den inn til grunt vann ved Ulsnes. Slepet som var på en drøy kilometer, tok 29 minutter. Været var slett ikke det beste – det var sterk strøm – men alle festene holdt, og det var en velfortjent lønn for de mange månedenes slit», sa Taraldsen som heller ikke unnlot å opplyse at hevingen hadde kostet selskapet omkring 750.000 kroner. Han hadde imidlertid på hånd tyske kjøpere til vraket.

Nå var det ikke bare Taraldsen som var glad for flyttingen. Vraket hadde ligget på et sted hvor det var vanlig for andre båter å ankre opp. Ikke færre enn 14 ankrer med kjettinger hadde i årenes løp første seg i vraket, og ble plukket opp av Taraldsens mannskaper. 27. mai året etter, het det i avisene at «Roda» endelig var kommet på rett kjøl og lå i Bangarvågen rett utfor Tømmerodden. Riktignok hadde skipet sterk slagside på grunn av at lastet var forskjøvet. Nå skulle vraket tettes, før lossearbeidene kunne starte. Det første som ble losset og senere satt i land ved Tinnfabrikkens kai i Lervig, var to kanoner på 15 tonn og en stridsvogn av samme vekt. Siden gikk det slag i slag med motorsykler og annet krigsmateriell.

Øyfolket måtte evakueres

Tidlig om morgenen 13. mars 1956 ble befolkningen på Hundvåg, Buøy og Kalhammaren evakuert. Da brøt det ut brann på bergingsbåten «Ceres» som lå like ved siden av den gamle krigshavaristen «Roda», og man fryktet at brannen kunne antenne ammunisjonslageret om bord på det tyske fartøyet. Selv om ammunisjonen hadde ligget i sjøen i 16 år, kunne man ikke være sikker på at den ikke kunne bli antent.

Brannbåten «Nøkk» ble sendt til Bangarvågen og druknet nærmest de to båtene i vannkaskader. Til alt hell, lå «Ceres» på motsatt side av hvor ammunisjonslagrene befant seg på «Roda». Etter vel en halv times intens brannslukking, sank «Ceres». Dermed ble også evakueringen avblåst. Folk fikk vende hjem til sine hus. De som ennå husket krigsdagenes dramatikk, fikk nok den dagen en ubehagelig påminnelse om tider som hadde vært.

Det ble ingen nevneverdige personskader under brannen om bord i bergingsbåten. Ryktene på byen fortalte at det skulle ha vært 40 tonn ammunisjon om bord i «Roda». Havnefogd Sigurd Lura mente at det maksimalt kunne være 15 tonn ammunisjon, og at den etter så mange år i vann, «slett ikke konne vera brugannes te någe så helst …» En uke senere var man kommet så langt i vareopptellingen at man kunne fastslå at det var 25 tonn sprengstoff og 200 bomber om bord i «Roda». Det het også at «ammunisjonen var godt bevart», men at «granatene ikke var sjokksikret».

Både politimester Lea og havnefogd Lura gjorde det ganske klart at de var lei av «Roda» og ville ha den vekk fra havnebassenget. «Jeg vil ha båten vekk snarest råd er», sa politimesteren og oppfordret havnefogden «til virkelig å legge bredsiden til». Havnefogden svarte at båten skulle ha vært fjernet innen utgangen av 1955, men mange forskjellige omstendigheter hadde ført til at den var blitt liggende. Han hadde fått inntrykk av at et salg hadde vært nær forestående før brannen, men nå måtte båten vekk. «Roda» kan ikke bli liggende her i all evighet, sa han.

Det ble da heller ikke «Roda». 13. juni 1956 ble den solgt til tyske interesser i Bremerhaven, og drøye 14 dager senere startet slepet av «Roda» til Tyskland hvor den skulle hogges. Etter 16 år i Norge, kunne den endelig sette kurs mot hjemlandet. Kaptein Taranger ville ikke fortelle avisene hva «Roda» var blitt solgt for. Han var tydeligvis bare glad for at han var blitt kvitt den. Han gledet seg tydeligvis mer over de 16 vrakene på til sammen 45.000 tonn, som han hadde hentet opp i løpet av etterkrigsårene.