Viktig digital-million

Langt fra alle poster i et milliardbudsjett som Stavangers får oppmerksomhet fra politikere, medier eller brukere av kommunens mange tjenester. Mens politikerne på torsdagens formannskapsmøte var mest opptatt av å krangle om sin egen habilitet i foretaksstyrer, rakk de også å gå inn for å bevilge én million kroner til satsing på e-sport. Denne e-sportsmillionen kan vise seg å være svært viktig.

Nei, det er ikke FIFA-gaming eller Fortnite vi skal leve etter oljå. Forhåpentligvis er det en langt mer omfattende bukett av næringer som skal sysselsette folk i en region der vi tradisjonelt har lent oss tungt på en og en næring, enten det er hermetikk eller olje. Millionen som skal fordeles til e-sport i år og neste år, skal skape samhandling i de miljøene som nå kanskje sitter i hver sin gamingstol. Flere aktører har nemlig hver for seg sett at e-sport er i ferd med å bli mer enn en oppslukende fritidssyssel for tenåringer. Viking og Stavanger Oilers har i likhet med flere norske og utenlandske klubber fra flere idretter etablert sine egne e-sportslag der det konkurreres i mesterskap.

På toppidrettslinjen på St. Svithun videregående skole har e-sportsutøvere en like selvsagt plass som ishockeyspillere. På Revheim ungdomsskole er det ansatt spillpedagog og landets første skole-gamingrom. At det nå etableres en egen klynge som samler både UiS, e-sportsklubber og sportsklubber, skoler og IT-selskaper som Atibox, Atea, Veni og andre regionale krefter, gir tyngden som i neste runde kan gi knoppskyting og arbeidsplasser. Med smartbykonferansen Nordic Edge som koordinator får regionen et miljø som kan være attraktivt på en av verdens viktigste former for kompetanse – nemlig IT. Det er ikke usannsynlig at den kvisete tenåringen som gamer i kjellerstuen din i dag er IT-innovatør i morgen. Derfor er det klokt å støtte e-sportsmiljøet med offentlige penger.