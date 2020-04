Vi må ikke gå baklengs inn i fremtiden

Av Line Møllerop, Stavanger Høyre

En annerledes påske har startet. Vi er midt i en krise som Norge ikke har opplevd tidligere. Myndighetene arbeider iherdig for å sikre helsen vår og at langtidskonsekvensene for arbeidslivet ikke blir for store. Erfaringene etter krisen vil nok være mange. Myndigheter, bedrifter og hver og en av oss vil antageligvis tenke annerledes om både smittevern og helsevesen etter dette.

Vi bør også tenke annerledes om hvordan barnehage og skole skal være organisert i fremtiden. I dag har for eksempel alle grunnskoleelever i Stavanger en chromebook. Dette er et verktøy som kommer ekstra godt til nytte i denne krisen. Elevene kan kommunisere hjemmefra med lærere og få faglig oppfølging, uavhengig av familiens økonomi og ressurser. Fra høsten skal ikke de nye 1. klassingene i Stavanger få sin egen chromebook. Dette er noe Stavanger Høyre har vært sterkt imot og vi håper at det nye flertallet i disse tider vil innse viktigheten av å ha gode verktøy, som barn kan bruke både på skolen og hjemme.

Kunnskap og utdanning er grunnleggende forutsetninger for at hver og en av oss skal kunne stå på egne ben og forsørge oss selv. Grunnlaget for læring blir lagt mens vi er små. Å videreutvikle kunnskapssamfunnet vårt krever derfor en sammenhengende satsing helt fra barnehage og videre til yrkesutdanning og universitet.

Ved skolestart til høsten skal også læreplanene fornyes. Da vil det være et større fokus på bruk av teknologi og gode verktøy. Stavanger Høyre la inn ekstra midler til dette i vårt alternative budsjett for 2020. Vi ser viktigheten av å forberede både skolen og barna våre på fremtiden. Samfunnet og arbeidslivet er i stadig endring og det er nettopp ved å gi barna våre erfaringer og kunnskap om bruk av teknologiske verktøy at vi kan forberede dem på den virkeligheten de vil møte.

Vi har de siste ukene blitt hevet ut i en voldsom endring der også barnefamilier har blitt satt under et stort press. Mange foreldre har blitt permittert eller mistet jobben. Noen har fått et økt arbeidspress, mens andre skal sjonglere hjemmekontor mens de følger opp barn. Mange familier opplever nok denne perioden som ekstra utfordrende og for flere barn og unge er denne krisen ekstra hard og vanskelig.

Når samfunnet vårt står ovenfor en krise forsvinner hverdagsrutinene til våre minste på et dramatisk vis. For noen forsvinner også tryggheten og stabiliteten. Som samfunn burde vi derfor evne å kunne gi en så normal hverdag som mulig gjennom både barnehagene og skolene.

Istedenfor fysisk møter mellom barn og lærer eller pedagoger burde oppfølgingen skje over nett. Mange barn opplever nok dette allerede i dag. Jeg kjenner til barnehager som for eksempel har morgensamlinger og ringer og snakker med både foreldre og barn. Vi har også fantastiske skoler og lærere som står på for å gi elevene faglig oppfølgning hver eneste dag. Mye er mulig når det finnes gode verktøy og engasjerte lærere og pedagoger. For fremtiden må vi sikre at det hverken er verktøyene eller engasjementet som avgjør hvilken oppfølging det enkelte barn får. Vi må erkjenne at både koronakrisen og fremtidens kriser kan være langvarige. Derfor er det viktig at vi ivaretar alle barns sikkerhet, sosiale og faglige utvikling.

Hvordan skal vi gjøre dette? Ved å sikre at alle barnehager og skoler har både utstyr og faglig kompetanse til å kunne håndtere krevende perioder der barn og unge ikke er fysisk tilstede. Gjennom nettopp å ha gode planer og verktøy i krisetider kan vi i større grad sikre at vi ikke mister noen av våre minste når kriser velter om på både familier og samfunnet ellers. Vi må ta lærdom av krisen vi nå er i og sikre at vi i fremtiden er beredt til å skape trygghet, forutsigbarhet og like rammer. Barn og unge fortjener dette og det er kun med å ta i bruk gode teknologiske løsninger at vi i fremtiden kan være forberedt.