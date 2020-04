Vårt sterkeste kort mot korona

Skrevet av: Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Koronakrisen vil vise oss hvor viktig en sterk offentlig helsetjeneste for alle er. Den norske helsetjenesten blir satt på prøve nå. Få helsetjenester er bedre rustet for å møte en nasjonal krise. Den viktigste grunnen er at vi har en sterk og god helsetjeneste, eid og styrt av det offentlige, underlagt politisk kontroll, tilgjengelig for alle. Helsetjenestene har stram økonomi og det er global sykepleiermangel. Intensivsykepleiere jobber døgnet rundt med de sykeste pasientene med covid-19. Helsesykepleiere jobber med smittevern i kommunene og sine vanlige oppgaver i helsestasjon og skolehelsetjeneste. Sykepleiere innen eldre, kreft og palliasjon sikrer at personer på sykehjem og i hjemmetjenestene får den helsehjelp og omsorg de trenger. Vi har ikke privatisert helsetjenesten. Grunnmuren er én felles helsetjeneste. Der alle kan få hjelp. Og, der myndighetene kan ta kontroll. Det er det siste som virkelig teller.

Landene med en oppsplittet og/eller privatisert helsetjeneste, risikerer å stå dårligst rustet i møte med en nasjonal krise. The Economist påpeker dette. De peker på at USA, med sitt komplekse virvar av private sykehus, private forsikringer, offentlige tilleggsordninger og privatiserte betalingsansvar, står dårlig rustet til å samle ressursene til en effektiv kriserespons. Spania har som en del av landets unntakstilstand satt alle private sykehus under nasjonal kontroll.

Alle helsesystemer vil bli satt på prøve i tiden som kommer. Problemer vil oppstå også i Norge. Men krisen viser også at vår offentlige helsetjeneste har klare styrker som vi må verne om. Det var viktig før koronautbruddet, nå er det synlig for alle.

Det er lett å være kritisk til mye i de kommunale og nasjonale helsetjenestene. Det vet ikke minst vi som jobber der. Men selv om vi mangler fagfolk og beredskap på smittevernutstyr, se hvilke styrker helsetjenesten har – når det virkelig teller. Det håper vi alle på tvers av politiske skillelinjer vil huske når denne krisen en gang er over.