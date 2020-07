Vakuumpakket dyrevelferdsproblem

Av: Kaja Ringnes Efskind. Kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen.

Kylling er det dyret vi spiser flest av her i Norge, og vi spiser stadig mer. I fjor økte forbruket med ti prosent fra året før. Men hvordan har kyllingen det før den havner vakuumpakket i butikken? Med en rase som er avlet for ekstrem vekst, står velferdsproblemene til kyllinger i kø.

Fremdeles er det slik at de fleste kyllingene du finner i butikken, anslagsvis 55 millioner, er av rasen Ross 308. Denne kyllingrasen er avlet til å vokse abnormt raskt og få stort brystparti – så raskt at mange av de unge kyllingene får smertefulle skjelett- og hjertelidelser. Det store brystpartiet gjør at kyllingene tipper fremover og får problemer med balansen. Det er som å gå med en tung ryggsekk på magen. Mange av kyllingene har problemer med å bevege seg normalt. Beina svikter under vekten, og fuglene er unormalt passive.

Dagligvarekjedene har stor makt, og samtidig et ansvar for hva de selger i butikkene sine. Det er fullt mulig for norske dagligvarekjeder å ikke lenger selge Ross 308-kylling, og bytte ut denne med bedre raser. Rema 1000 har gjort nettopp dette, og er den eneste av kjedene som har kuttet ut Ross 308 fra sortimentet sitt. Solvinge og Stangekylling, som selges hos Rema 1000, bruker kun rasen Hubbard. Overgangen til sunnere kyllingrase har Rema gjort i samarbeid med Dyrevernalliansen.

Ross 308 selges fortsatt hos Norgesgruppens butikker, som er Kiwi, Meny, Joker og Spar. Det samme gjelder for Coops butikker, som er Extra, Obs, Mega, Matkroken og Prix. Dyrevernalliansen sendte derfor ut et brev til disse dagligvarekjedene, hvor vi oppfordrer til å bytte ut Ross 308 til fordel for sunnere raser. Svarene vi fikk var unnvikende og gjenspeiler manglende prioritering av dyrevelferden hos kjedene. Norgesgruppens svar var at beslutningen om endring av kyllingrase styres av fjørfebransjen. Dette er bekymringsverdig, da fjørfebransjen er tydelige på at det er dagligvarekjedenes manglende betalingsvillighet som gjør at Ross 308 fortsatt er i bruk.

Vi i Dyrevernalliansen oppfordrer først og fremst til å velge vegetariske alternativer. Men hvis du vil spise kylling bør du velge en kylling som har hatt et bedre liv. Se etter dyrevernmerket Hovelsrudkylling (Kiwi), velg kjøtterstatninger som «Like chicken», eller handle på Rema.

Et bytte til en sunnere rase er helt avgjørende for å gi kyllingene et bedre liv før de ender på tallerkenen. Vi oppfordrer derfor dagligvarekjedene i Norge til å vise muskler og følge Remas eksempel – av respekt for forbrukerne, og ikke minst, av respekt for kyllingene som fortjener et liv verdt å leve.