Av Ove Eikje, Sandnes

Hele verden skjelver etter at koronaviruset har gjort sitt inntog. Tallet på syke og døde stiger urovekkende – og smitten spres til stadig nye mennesker.

Arbeidet med å stanse det farlige viruset er i full gang. Israelske forskere har utviklet en vaksine mot koronaviruset, melder avisen Haaretz. Stavanger Aftenblad gjengir denne gladsaken og skriver følgende: «Forskningen på viruset skal ha hatt et gjennombrudd, når det kommer til å forstå virusets biologiske mekanismer, noe som skal ha gjort det mulig å produsere de nødvendige antistoffene.» I tillegg melder Dagens Medisin den 17. mars at utprøving av korona-vaksine på mennesker er startet.

Iran hater som kjent Israel, men den iranske stor-ayatollahen Naser Makarem Shirazi (93) har kommet med en overraskende uttalelse. Han er en av topplederne innen shia-islam. Onsdag 11. mars skal han ha sagt til den iranske avisen Hamdeli at det vil bli tillatt for iranere å ta i bruk den kommende israelske vaksinen mot koronavirus!

Det blir spennende å se hva som skjer med andre som vil boikotte varer og tjenester som kommer fra Israel – for de kan vel ikke akseptere en vaksine mot koronavirus som er utviklet av israelske forskere?