«Udramatisk drama i Rødt»

De rødgrønne posisjonspartiene i Stavanger har stått stødig det første året ved makten – til tross for at de potensielle minene, undervannsskjærene og andre utriveligheter venter på å rive Ap, SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) fra hverandre. Opposisjonen prøver for tiden å sette inn slagene midt i næringspolitikken – foreløpig uten å smerte noe særlig.



Det kan være at overgangen kommunestyrerepresentanten Kjersti Dybvig gjorde fra Rødt til SV er så fredfylt som den gir seg ut for å være, men kommunikasjonsstrategien rundt partiskiftet er så First House-aktig at flere enn eks-Frp-topp og politikk-kommentator Trond Birkedal kan begynne å spekulere. «Udramatisk», heter det i en pressemelding fra Rødt Stavangers styreleder, som utdyper det hele i Aftenbladet med et «jeg kan ikke kommentere hvorfor hun velger å melde overgang». Dybvig selv meddeler både RA og Aftenbladet «helt udramatisk, og jeg har ingen kommentar». LES OGSÅ: Rødt-Kjersti melder overgang til SV.

Overfor sistnevnte avis har heller ikke gruppeleder Mìmir Kristjánsson noen kommentar, mens SV-gruppeleder Eirik Faret Sakariassen melder seg også på med en «udramatisk overgang»-uttalelse. Siden Dybvig langt fra er noen backbencher, men er vara til formannskapet, nummer to i utvalg for helse og velferd og leder av Storhaug kommunedelsutvalg og Rødts nestbeste stemmesanker, er det oppsiktsvekkende at to av Stavanger-politikkens mest taleføre babler på denne måten. Med sine 5,5 prosent som ga fire seter i kommunestyret, gjorde Rødt det spektakulært bra, og partiet har dratt hjem seirer i saker som cruiseanløp ut av Vågen og Paradis-utbyggingen.

Siden det neppe er uenighet om de politiske sakene som er årsaken, vil spekulasjonene om en overgang mellom to ganske så like partier rulle videre – samtidig som Rødts og SVs ellers så ekstroverte topper framstår som tåkefyrster.