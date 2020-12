Skrevet av: Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører

Samarbeidspartienes budsjett for 2021-2024 er et budsjett for trygghet og økonomisk ansvarlighet, for et sterkt næringsliv og gode tjenester til barn, unge og eldre. Det er et budsjett hvor vi bruker de store pengene på de store tingene, og viser at det viktigste i livet også er det viktigste i politikken.

Økonomisk ansvarlighet er et bærende premiss for all trygg økonomisk styring, og i den tiden vi står i er dette viktigere enn noen gang. Koronapandemien vil påvirke livene våre, og økonomien vår, i lang tid fremover. Derfor investerer vi i en periode hvor renten er lav, og bygger samtidig opp en solid sparekonto for de usikre tidene som kan komme.

Et viktig nøkkelord i budsjettet er balanse: Balanse mellom trygg, økonomisk styring og det ansvaret vi har for å sikre gode tjenester til innbyggerne. Balanse mellom å se og prioritere de viktige investeringene, og samtidig sikre et godt driftsresultat. Balansen mellom å yte vårt aller, aller beste til våre innbyggere i dag – samtidig som vi investerer i neste generasjon.

For å sikre god økonomisk balanse, for samfunnet og for hvert enkelt menneske, må vi begynne med det viktigste først: En jobb å gå til. En lønn å leve av. Da trenger vi et sterkt og attraktivt næringsliv, som tiltrekker seg de gode hodene vi trenger for å sikre vekst og fortsatt verdiskaping i energihovedstaden Stavanger. Vi ønsker at kommunen skal innta en langt større rolle som pådriver i næringsutviklingen, og være tettere på beslutningene. Vi legger derfor opp til en historisk næringssatsing, både i vår egen næringsavdeling, men også gjennom forsterket regionalt næringssamarbeid.

Vi trenger et inkluderende og seriøst arbeidsliv som gjør det mulig for alle å bidra med det de kan. Gjennom «Helt med!» sikrer vi mennesker med utviklingshemming muligheten til å delta i arbeidslivet, og vi vil også arbeide for at unge mennesker som ikke er i utdanning eller jobb, gis meningsfullt arbeid mens de venter på ordinær jobb.

Grunnlaget for muligheten til å skape et godt liv legges allerede i barnehagen og i skolen. For samarbeidspartiene er det derfor ekstremt viktig at vi gjør alt vi kan, og prioriterer barnehage og skole som de viktigste universelle tiltakene for en god oppvekst.

Vi vil derfor ikke legge ned Tastaveden skole, men står ved våre løfter om å pusse opp skolen og sikre et forsvarlig læringsmiljø for våre unge. Vi bygger også ny skole og ruster opp idrettsområdet på Kvernevik. Dette er helt nødvendige løft som har blitt skjøvet på i årevis, og som vi mener det ikke er forsvarlig å skyve på lenger. I disse dager er det også svært viktig med offentlig investeringsaktivitet for å stimulere lokal bygg- og anleggsbransje.

Fra alle hold og kunnskapsmiljø er det en ting som troner på toppen av forebyggende tiltak, og det er å øke skoletrivselen. Derfor styrker vi laget rundt elevene våre med flere miljøterapeuter, og tilbakefører store deler av de foreslåtte kuttene i spesialpedagogisk oppfølging. Vi styrker også barnevernet.

Barn som blir ekskludert fra SFO fordi foreldrene ikke har råd mister en viktig fellesarena for inkludering, språk og vennskap. Vi viderefører derfor gratis SFO til alle førsteklassinger, med håp om å utvide ordningen til å gjelde flere klassetrinn på sikt. Vi viderefører også Barnas sommer, slik at verken Covid-19 eller økonomi skal hindre barn i å få en innholdsrik sommerferie.

Vi kan ikke satse på neste generasjon uten å satse på klima. FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for alle kommunens målsettinger, og vi plikter å gjøre hva vi kan i dag for dem som skal arve jorden i morgen. Vi har derfor lagt opp til en sterk satsing på klima og miljø for å nå målet om 80 % utslippskutt innen 2030. Tallene viser at vi er på riktig spor, men har et stykke igjen. Derfor skyter vi fart på kommunens sykkelsatsing, kutter bruken av engangsplast og innfører klimaregnskap, slik at vi på en mer forpliktende måte kan måle effekten av de tiltakene vi gjør.

Stavanger skal være et godt sted å leve, i alle faser av livet. Vi vil at våre eldre skal få bo hjemme så lenge de ønsker det, og at de skal få besøk av de samme menneskene hjemme hos seg. Derfor styrker vi hjemmetjenesten, og reverserer kuttene til viktig forebyggende fysioterapi. Vi styrker også sykehjemmene slik at folk skal få plass der de bor, med mål om at sykehjemmene også kan bli gode samlingspunkt for eldre i nærmiljøet.

Våre investeringer er i tråd med vår politiske plattform, og samarbeidspartienes mål for videreutvikling av Stavanger. Med prioriteringene i budsjettet for 2021-2024 setter vi det viktigste først, og sikrer verdiskaping og vekst samtidig som vi loser Stavanger trygt gjennom usikre tider.