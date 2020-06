Av: Rune Askeland. Leder Utvalg for Miljø og Utbygging. Kommunestyrerepresentant Stavanger.

Det nærmer seg sommerferie. PC og sakspapirer skal gå inn i et avstandsforhold til meg i noen uker. Rådhuset skal byttes ut med naturopplevelser og tid med de nærmeste. Men først noen ord om dette halvåret.

For Miljøpartiet De Grønne er dette den første sommeren etter at vi ble en del av flertallet i Stavanger. For oss var det viktig at dette samarbeidet dytter Stavanger i rett retning i klimapolitikken. De samarbeidende partiene er tydelige på at kraftige kutt i klimautslippene er nødvendig. Uten et godt samarbeid mellom parti og mellom politikere, så kommer vi ingen vei. MDG er et solid styringsparti som finner de gode løsningene sammen med andre. Samarbeid er svaret både lokalt og internasjonalt. Både om korona og klima.

Utvalg for miljø og utbygging har hatt et travelt halvår med over 100 saker til behandling, her følger en liten oppsummering av året så langt med et utdrag av sakene vi har behandlet: