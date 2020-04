Svar til Lazarski, del 2

Av: Afrodyta Papadopulu, Urszula Andruchow, Julia Skalska, Barbara og Marek Sojski, Zbigniew Gorski, Janusz og Zofia Gryczka, Dominika og Rafal Polak, Malgorzata Nilsen, Miroslaw Bielsko, Jan Sadlej, Alicja Studniarz, Stanislaw Korczak samt Grzegorz Schiele,

Ruinert helsevesen var en av årsakene at velgere ville fjerne PO (Platforma Obywatelska, kristendemokratisk og liberal-konservativt parti, red. anm.). Underfinansierte sykehus skulle privatiseres og selges. Det siste året med PO-regjering utgjorde utgiftene til helsesektoren 70 milliarder PLN. PIS økte bevilgninger til 110 milliarder PLN. I løpet av fem år er det mer enn 50 % økning. Planer om privatisering ble stoppet.

PIS (Prawo i Sprawiedliwo, Lov og rettferdighet er et nasjonalkonservativt og høyrepopulistisk parti, red. anm.)ść har innført andre reformer: innføring av minstelønn, minste timelønn, begrensning av såkalte «søppelarbeidsavtaler», skattefritak for unge under 26 år, samt økning av minstepensjon. I tillegg startet et storstilt program: gjenoppbygging av infrastruktur som tog og bussforbindelser, veier, politistasjoner osv. på mindre bosteder som ble fullstendig neglisjert under PO’s tid. «Koronaproblemet» skal vi ikke kommentere, alle kan sjekke statistikker på VG eller FHI.

Fjernundervisning er et problem for etterslep av barnefattigdom, arven etter forrige makthaverne er fortsatt der. Det er mange familier som ikke eier en PC hjemme. Derfor trådde det nasjonale TVP inn og sender på alle kanaler timer for nesten alle skoletrinn. Og nettopp bevilget regjeringen 186 millioner PLN til innkjøp av PC for underpriviligerte barnefamilier.Lazarski fyrer en underlig tirade mot Mordor herskeren, for til slutt å erklære dramatisk: polakker med utdannelse er truet!

Av hvem? Hvordan? Av de uutdannete som forurenser strender? Sjekker de diploma før de går til angrep? Er bachelor like mye utsatt som master? Er leger, ingeniør og sivilarkitekter blitt nå fritt vilt i dette mørke landet? Dommere har jo for lengst blitt spist opp. Fra spøk til alvor, foreløpig er de fleste voldsepisoder rettet mot PIS, inkludert ildspåsettelser og tilgrising av folkevalgte kontorer, vold på åpen gate mot folk som samler underskrifter for president Duda. Det ble opprettet en aggressiv demonstrantgruppe, Obywatele RP, som sjikanerer folk, lager bråk under alle offentlige seremonier og deres vulgære språk egner seg ikke til å sitere her.

Lazarkis påstander om media er direkte usannheter. Mediestruktur i Polen iht rapport publisert i Senter for monitorering av pressefrihet: et overveldende flertall av aviser og ukeblader er eid av utenlandsk kapital med tunge aktører som Bauer, Burda, Ringier Axel Springer. Når det gleder TV-stasjoner har 70% en utenlandsk kapital. I radio blant de 10 mest spilte stasjoner er kun én polskeid. De fleste polskeide medier er heller ikke PIS-vennlige siden det er for det meste «eliten» som styrer dem. Det fins kun en håndfull pressetitler som støtter regjeringslinje. Et enkelt google-søk kan bekrefte dette.

Den største tv-stasjonen i Polen med flere kanaler og internettplattformer er privateid og kjent for personlige angrep på Jaroslaw Kaczynski. Det er denne stasjonen som forbindes mest med «Forakt Industri» en massiv negativ og direkte hatefull omtale av PIS og den omkomne president Lech Kaczynski. Sammen med utallige internettsider høyner de konfliktnivået og bidrar til dyp splittelse i samfunnet. Lazarski er i beste fall et trist produkt av denne propaganda og hans beskrivelser av J.Kaczynski er nokså avslørende.

«EU har investert milliarder i Polen, og irritasjonen i EU er på bristepunktet.» Vi overlater kommentar til budsjettansvarlig kommissær i EU, Günther Oettinger: En betydelig del av hver euro som går fra EU til Polen returnerer til Tyskland. Lazarskis påstand: «PO og andre partier har respektert EU, grunnloven og rettssystemet» lyder som en hån for de som kjenner meritter til PO. Det ville ikke være nok spalteplass til å beskrive alle skandaler og affærer forbundet med deres regjeringstid, nok å nevne den ville privatiseringen som resulterte i nedleggelsen av hundretusenvis arbeidsplasser. Lazarski innrømmer eufemistisk at «PO har gjort mye feil» uten å klare å trekke videre konklusjoner.

Vi har for øvrig større tiltro til norske leseres fatteevne enn Lazarski, særlig til de som har besøkt Polen i løpet av de siste fem årene og kunne se med egne øyne dens «sjokkerende» utvikling.