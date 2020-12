«Snus og brus i Høyres hus»

Det er ingen hemmelighet at det er dyrt å holde seg med mindretallsregjeringer. En regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre blir ekstra dyr fordi det må hentes støtte fra Frp for å få flertall for statsbudsjettet 2021. Kortversjonen er at Frp fikk gjennomslag for billigere brus, sjokolade, alkohol, mer asfalt og litt mindre bompenger, KrF får beholde antallet kvoteflyktninger mens Venstre fikk gjennomslag for fangst og lagring av CO2 med Langskip-prosjektet. Høyres rolle i høstens budsjettspill har vært å si ja til alt, åpenbart i den tro at åpne pengekraner kan kalles koronatiltak.

LES OGSÅ: Koronakrisen redder Erna fra krise.



Det er i seg selv betenkelig at avgifter som er rettet mot sukker, alkohol og snus skal kuttes fordi en del av landets innbyggere reiser til Sverige for å handle billig. Svenskehandel er av naturlige årsaker et fenomen som angår noen østlendinger og trøndere i grenseområdene, og nå er det deres handlevaner som leder til at hele landet kan glede seg over at en Freia melkesjokolade blir 4 kroner og 88 øre billigere. For ikke å snakke om hvilken glede det må utløse i Stavanger, Sandnes, Bergen og andre byer uten grensehandel at en halvliter brus settes ned med 1,01 kroner. For ikke å nevne alt man kan få gjort for de 5 kroner og 75 ørene det blir å spare på en flaske vin.



Norge har god råd når regjeringen i grensehandelspakken kutter 3,39 millioner kroner på noe som uansett vil være for smått til å fjerne svenskesuget etter sprit, røyk, snus, bacon og sjokolade. Regjeringen Solberg viser at de fleste prinsipper kan selges for å beholde regjeringsmakt – og så lenge Frp kan vinne noen stemmer i Østfold og Hedmark på avgiftskutt. Et regjeringsprosjekt der flyktninger settes opp mot snus og prinsippet er at alle skal få, kommer til å ende med økonomisk hodepine på den andre siden av koronaen. Avgiftskutt på sjokolade og brus er ikke tiltak som kan skrus av etter pandemien, men valgflesk betalt med oljepenger.