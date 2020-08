Skrevet av: Eirik Faret Sakariassen, leder av utvalg for oppvekst og utdanning (SV).

I dag går 1585 førsteklassinger til sin aller første dag i Stavangerskolen. Mange har splitter nye ransler på seg, som de stolt poserer med for spente foreldre. Sekken er nesten tom, men skal gjennom de neste ti årene fylles opp av mye forskjellig. På første skoledag har mange elever lite i ranselen sin. De fleste har kanskje et flunkende nytt penal, med nyspissede fargeblyanter, ubrukte viskelær og helt fulle tusjer. Noen har kanskje arvet en sekk fra et eldre søsken, eller fått fra noen de kjenner. Det er kanskje prinsesser, actionfigurer og dyr som utseende.

Jeg husker min egen første skoledag, på Tasta skole i 1997. Det er en helt egen følelse å ta på seg sin første skolesekk til skolestart. Stolt festes reimer, den siste finjusteringen av størrelsen og den snøres godt igjen. Med tiden vil sekken stadig fylles opp av mye forskjellig, som sier noe om hvordan synet vårt på kunnskap, læring og mestring er.

For en del elever ligger kanskje matpakke trykt under alle bøkene, helt nederst i sekken. Men for andre er det ingen matpakke med. Alt for mange elever går på skolen uten mat. Selv har jeg snakket med flere lærere som har fortalt meg at de alltid har ekstra knekkebrød gjemt i kateteret, til de elevene som ikke har med seg mat.

SV og Stavangerflertallet har i vårt første budsjett satt av penger til skolemat. Det er så smått kommet i gang, og skal rulles ut på skoler på Storhaug, Hillevåg og Kvernavik. Jeg fikk selv delta på aller første utdeling. Begeistringen blant elever og lærere var stor. SV mener alle barn i hele Norge må få skolemat. Det er viktig for folkehelse, samhold og læring. Næring og læring henger sammen.

Men skolesekken inneholder så mye mer. Den vil med årene fylles med skolebøker, lekser, skolearbeid og ikke minst: Chromebook.

I året som har gått har diskusjonen om Chromebook hatt høy temperatur. Mens enkelte mener digitalisering omtrent er det saliggjørende i skolen, stiller flere av oss spørsmål med tempoet i utrullingen og bruken av skjerm i skolen. Det er nå vedtatt at de yngste elevene ikke skal måtte ta Chromebooken hjem, men gradvis bruke den mer på skolen. Debatten er neppe ferdig, men at det er sterke meninger om digitaliseringen av skolen er det liten tvil om

I dag vil jeg særlig ønske førsteklassingene lykke til med første skoledag. Ranselen skal med årene fylles av mye forskjellig, men viktigst av alt vil den romme kunnskap, læring, nysgjerrighet, troen på seg selv og gode minner. God skolestart, alle sammen!