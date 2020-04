Russen og jussen

Avlyste kultur- og idrettsarrangementer er noen av de mange triste konsekvensene av koronapandemien. Mens de av oss som savner fotballkamper vet at det kommer bedre tider når restriksjonene heves, er skaden gjort for russen 2020. Å være russ er en engangsopplevelse, der Landstreff Stavanger i Kongeparken andre helgen i mai er høydepunktet for over 14.000 avgangselever hvert år. Det er til å forstå at russen reagerer når de ifølge NRK Rogaland ikke får tilbake penger for billettene – der snittprisen er 2500 kroner.



Det er som regel enkel juss at kunder som ikke får varen de har betalt for- i dette tilfellet landstreffet – må få pengene tilbake. Advokatfirmaet Elden er allerede på banen på vegne av 500 russ pr onsdag kveld, og har sendt et prosesskriv til arrangøren Lund Gruppen med krav om tilbakebetaling. Lund Gruppen har kommet med tilbud om billetter til andre arrangementer, enten det er Palmesus-festivalen i Kristiansand, Elvefestivalen i Drammen eller sesongkort til Kongeparken. LES OGSÅ: Russen med massesøksmål etter avlyst landstreff i Kongeparken

Russens advokatfirma opptrer på en måte som viser forskjellen på å ha rett og å gjøre rett. Et krav på i underkant av 20 millioner kroner vil åpenbart sende arrangøren til skifteretten, uten at det dermed er opplagt at russen står først i køen av kreditorer. Kulturarrangører flest driver med små marginer, og det er heller ikke slik at russens billettpenger ligger i kassen og kan deles ut etter at Gjesdal kommune har nedlagt forbud mot landstreffet på grunn av en pandemi.

Artister, utstyrsleverandører og mannskaper betales gjerne fortløpende, og hvis selskapet bak landstreffet og driften av Kongeparken må ut med erstatninger i millionklassen, kan Kultur-Norge få den store skjelven. Vinner jussen vil dét innebære at alle kulturarrangører må ha en kapitalbuffer til erstatninger. Det kan alltids komme flere tilfeller der myndighetene forbyr konserter fordi verden rammes av smitte.