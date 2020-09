Rødt-nei til sluttdato

I likhet med Miljøpartiet De Grønne gikk Rødt til valg i 2017 med sluttdato for oljå som en av sine programposter. Et linjeskifte har vært på gang en stund, og nå viser det seg at et flertall i Rødts programkomité kasserer oljesluttdato. I programmet for inneværende periode heter det at minst 90 prosent av utvinningen av olje og gass skal stanses innen 2030.

I det stadig mer oppflisede partilandskapet er Rødt blant partiene som kan avgjøre regjeringsmakten. Ikke som regjeringspartner, men i hvert fall som en del av flertallet en eventuell rødgrønn regjering med Ap, SV og Sp må støtte seg på i Stortinget. I Pollofpolls oversikt over meningsmålinger for september ligger Rødt over sperregrensen med 4,2 prosent oppslutning, og har dermed meldt seg på i kampen om de 19 utjevningsmandatene. Målingene viser at Rødt har svingt mellom syv og ni stortingsplasser de siste månedene, mens KrF og Venstre ligger i stabilt sideleie under sperregrensen. Et scenario er at Høyre og Ap vil vake rundt 25 prosent ved neste års valg, mens henholdsvis Rødts, MDGs og KrFs og Venstres relasjon til sperregrensen på 4 prosent avgjør statsministervalget. Derfor er Rødts program viktig for flere enn Rødt, spesielt på Vestlandet.

Klima mot olje og gass er en konflikt som splitter Ap og lager bølger i Høyre, og skaper usikkerhet om framtiden for titusener som jobber i leverandørindustrien og i Nordsjøen. Å peke på en oljesluttdato er å vise fingeren til en næring som har bygd opp Norges gigantformue. Til Klassekampen sier da også nestleder Marie Sneve Martinussen at sluttdato er en dårlig strategi – fordi diskusjonene stopper opp. En nødvendig omlegging betinger at industriarbeidere i likhet med oljeselskaper og finansnæringen går i samme klimavennlige retning.

Sluttdatoer kan nok være effektivt i en symbolpolitisk konkurranse, men står i veien for den helt nødvendige debatten om hvordan klimakrisen møtes uten å vrake arbeidsplasser og lokalsamfunn.