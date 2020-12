Av: Mette Vabø, kommunestyrerepresentant, Stavanger Venstre

De ideologisk baserte kampene flertallspartiene har satt igang etter de ifjor grep makten i Stavanger begynner allerede å bli mange. I dag trår bødlene til igjen, når 4 suksessfylte kommunale bedrifter skal avvikles i kommunestyretmøtet klokken 16:15.

Klokken 16:15 idag starter kommunestyret behandlingen av saken «114/20 - Fremtidig organisering av kommunale foretak». En søvndyssende sak for de spesielt interesserte? Overskriften kan kanskje virke slik, men saken er av enorm betydning. Både for de mange hundre ansatte som nå går en mer usikker tid i møte, og for innbyggerne som risikerer å få både dårligere og dyrere tjenester i årene fremover. Kun fordi flertallspartiene i Stavanger (Rødt, SV, Ap, Sp, FNB, MDG) styrer etter en rød ideologisk overtro på at det meste som kan kommunaliseres, bør kommunaliseres.

De driver en mistenkeliggjøring av alle former for markedstenkning, har en uttalt motstand mot effektivisering, og har en mistro mot arbeidet ledelsene i de kommunale foretakene har lagt ned. Fra kl 16:15 idag starter debatten, hvor flertallspartiene skal redegjøre for hvorfor de ønsker å avvikle følgende foretak i sin nåværende form:

* Sølvberget bibliotek og kulturhus KF

* Stavanger Boligbygg KF

* Stavanger Natur og Idrettsservice (NIS) KF

* Stavanger Byggdrift KF

Når en kommunal virksomhet flyttes ut av det ordinære kommunale hierarkiet og opprettes selvstendig kommunalt foretak (KF), gis virksomheten en langt større grad av selvstendighet. De slipper daglig rapportering til kjeden av ledere hele veien opp til kommunedirektør. Kommunestyret tildeler et kommunalt foretak et oppdragsbrev som beskriver deres oppgaver på et overordnet nivå, hva de skal levere og hva som forventes. I tillegg tildeles et årlig budsjett. Basert på disse rammene gis KF’ene frihet til å utvikle sin profesjon, spesialisere seg, drive innovasjon og ta egne valg i hverdagen, så lenge de holder seg innenfor styringsrammene. I tillegg har flere av foretakene generert betydelige overskudd, som kommunestyret har tatt ut som utbytte og brukt til kommunale velferdstjenester til deg og meg.

Uavhengigheten til foretakene har noe å si. Sølvberget KF, som har utviklet seg til idag å være et av landest fremste bibliotek- og kulturhus, har fått til det mye takket være den selvstendige rollen kulturhuset har hatt som KF. For et bibliotek- og kulturhus har det enorm verdi å kunne operere mer selvstendig. Å ha selvstendig budsjettansvar. Slik at man kan utvikle nye idéer selv, tørre å satse på dem, teste ut nye tilbud for besøkende, se hva som fungerer, justere, videreutvikle. Uten å måtte søke aksept og godkjenning for hver minste investering og nysatsing kulturhuset ønsker å sette igang.

Når man som kulturhus inviterer til debatt og folkemøter om samfunnsaktuelle teamer, ønsker man å være frikoblet detaljstyring fra topplederne i kommunen, avdelingsledere i kulturavdelingen eller fra politikernes innblanding. Da har man friheten man trenger for å være en demokratiaktør. Nettopp slik et kulturhus bør være. Denne friheten fjerner Rødt, SV, Ap, Sp, FNB, MDG når de idag foreslår å avvikle Sølvberget som kommunalt foretak.

Organiseringen som KF har medført at samtlige av virksomhetene har levert bemerkelsesverdige resultater i arbeidet med medarbeidernes trivsel, gjennom tett og god ledelse. Medarbeiderne ble gitt større frihet under ansvar. De ansatte har selv fått bidra direkte til utvikling av egen profesjon og tjenestene som leveres i selskapet, og det er skapt vinnerkulturer i foretakene som andre kommuner landet over har latt seg begeistre og imponere av.

Det tette gode arbeidet med nærledelse har også medført det hyggelige resultatet at sykefraværet blant de ansatte i KF’ene er blitt redusert betydelig, i årene etter foretakene ble opprettet. Eksempelvis hadde Sølvberget et sykefravær på hele 10,1% før de ble KF og har nå redusert dette til rekordlave 3,6%. Tilfredse ansatte holder seg mer friske, leverer gode tjenester for oss og sparer kommunen for enorme beløp. Verdien av de reduksjonene i sykefravær for disse fire selskapene har oppnådd utgjør 21,7 millioner kroner for kommunekassen. Hvert eneste år. Disse besparelsene setter nå Rødt, SV, Ap, Sp, FNB, MDG alvorlig i spill.

Disse fire foretakene har også gått foran med et imponerende arbeid med inkludering og tilrettelagte arbeidsplasser. Enkelthistoriene om medmennesker som har kommet inn med utfordringer i bagasjen og blitt tatt imot, gitt muligheter, tillit og oppbacking og slik fått blomstre hos Stavanger Natur og Idrettsservice (NIS), er mange. Foretakene har tatt samfunnsansvar langt utover det som har vært forventet, hver eneste dag. Disse bedriftene vil nå Rødt, SV, Ap, Sp, FNB, MDG avvikle. De ansatte skal overføres til det kommunale hierarkitet, og det skal spilles russisk rullett med den rause og inkluderende bedriftskulturen som er bygd opp av foretakenes ledergrupper i tett samspill med de respektive styrene.

To av bedriftene driver også med et begrenset salg av tjenester i det åpne private markedet. Stavanger Byggdrift KF sin primære oppgave er å levere mat, vaktmester og renholdstjenester til kommunen. Dette gjør de på ypperlig vis, og er blant annet ansvarlig for leveranse av måltider til våre sykehjem, skoler og barnehager. Konseptet har de utviklet videre og leverer nå blant annet en svært populær fiskesuppe til de kommunale barnehagene. Dette tilbudet er blitt så populært at de private barnehagene nå står i kø for å kjøpe mat, inkludert den populære fiskesuppen. Slik eksternt tjenestesalg gir ekstra inntekter til kommunen, gode matleveranser til barnehagene, og demonstrerer at Byggdrift KF driver på en måte som er konkurransedyktig i det åpne markedet. God forvaltning av skattebetalernes penger.

Slikt eksternt varesalg vil ikke lenger være mulig dersom Byggdrift avvikles som kommunalt foretak. Da har man ikke anledning å «konkurrere» i det åpne markedet, men må holde seg til interne kommunale leveranser. Inntekten fra Byggdrift KF og NIS KF idag på over 14–15 millioner kroner. Fratrukket interne kostander gir det kommunen et netto overskudd på 2-3 millioner kroner. Hvert år. Disse inntektene vil ikke Rødt, SV, Ap, Sp, FNB, MDG lenger at kommunen skal ha, og de mener det er unødvendig å benchmarke evnen til å levere tjenester med pris og kvalitet som er konkurransedyktig i det åpne markedet.

Så langt har vi hørt få representanter fra flertallspartiene tale engasjert om hvorfor disse 4 kommunale foretakene må legges ned. De flakkende blikkende fra de 38 representantene fra Rødt, SV, Ap, Sp, FNB og MDG i kommunestyret idag mandag, kommer sannsynligvis til å være påfallende. Ingen av partiene vil enkeltvis ta på seg at idéen om å nedlegge disse foretakene kom opp. Ikke stod det i noen av deres valgprogrammer.

Venstre kommer til å holde hver eneste av de 38 flertallspolitikerne personlig ansvarlige når de idag stemmer for å avvikle fire suksessfylte kommunale foretak, avvikle dagens ledelsesstruktur og overføre alle ansatte til kommunen. Som enkeltrepresentant i kommunestyret kan man ikke fraskrive seg dette anvaret. Man er pliktig å sette seg inn i saken man skal votere over. Saken idag er en alvorlig sak med betydelige konsekvenser. Det er det trist om man stemmer i tråd med et rent ideologisk fundert grep, basert på et rødt ideologisk tankegods om at så mye som mulig bør kommunaliseres, hvis det kan. I dag vil vi med all sannsynlighet se fire suksessfylte kommunale foretak ofres på ideologiens alter.