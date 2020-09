Av: Ingvild Sørensen. Kommunestyrerepresentant, Miljøpartiet De Grønne Stavanger.

Nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til bruk og kast. Vi har det femte høyeste materialforbruket i verden, ifølge bærekraftsindeksen. Det krever store ressurser å framstille alle våre klær, møbler og duppeditter. For et mer bærekraftig forbruk må vi bruke tingene våre lenger framfor å kjøpe nye i ett sett. For å få det til, bør vi kjøpe varer med god kvalitet, og vi må ikke minst reparere tingene våre når de går i stykker i stedet for å kaste og kjøpe nytt.

I kommunen vår finnes det mange mennesker som har som jobb å sørge for at ødelagte ting blir som nye. Dyktige reparatører som får til det man ikke skulle tro var mulig. De reparerer fjellskoene som valpen din tok en jafs av, strammer opp de gamle pinnestolene, trekker om bestemors gamle lenestol, syr ut kjolen i takt med koronakiloene og redder situasjonen når skjermen på telefonen ditt knuste etter et møte med asfalten.

Alle snakker om det grønne skiftet. Reparatørene gjør noe med det – De sørger for at vi kan bruke tingene våre lenger i stedet for å kaste og kjøpe nytt.

I tillegg skaper reparatørene verdifulle arbeidsplasser! De kan ikke flagges ut til Kina eller sentraliseres til Oslo. De må beholdes her i kommunen – for det er her kundene er. Reparatørene må ha mulighet til å snakke med kunden og få det fysiske produktet i hånden.

Vi i Miljøpartiet De Grønne Stavanger ønsker å synliggjøre og hylle reparatørene. Vi har derfor forsøkt å lage en oversikt over noen av de mange som fikser ting i kommunen. Lista kunne antakelig vært mye lenger, for det er mange som jobber med reparasjon i Stavanger. Er du interessert, finner du lista på vår nettside. Takk til alle dere som fikser, flikker og får ting til å funke igjen!

Selv liker jeg også godt å reparere ting selv når jeg kan. Jeg syns det kan være hyggelig å reparere hull i en genser eller sy i knelapper på barnehagebuksene. Noen ganger syns jeg til og med tingene blir finere når det har blitt reparert. Og så syns jeg det er direkte vakkert når jeg ser at folk tar vare på tingene sine. Før i tiden, når man hadde dårligere råd i Norge enn det man har i dag, var man også så mye flinkere til dette. Mange av oss har vel hatt en bestefar som hadde en favorittjakke som var så godt brukt at bestemor måtte sy på skinnlapper på albuene?

I Japan er reparasjon til og med en kunstform! Der har de en teknikk som heter kintsugi. Når en vase knuser, limer man den sammen med gull. Gullet framhever at vasen har vært knust, og viser vasens historie. Slik blir den vakrere av å ha vært ødelagt.

Hva kan du selv gjøre for å gi tingene dine et lengre liv? Først og fremst kan du kjøpe kvalitetsprodukter. Da tar det som regel lengre tid før du må fikse dem. Men når tingene dine først har blitt hullete, slitte eller rett og slett ødelagte – reparer!

* Bruk reparatørene i kommunen og betal dem for den gode jobben de gjør. Bruk gjerne noen av dem på lista vår, eller spør folk du kjenner om anbefalinger.

* Når samfunnet forhåpentligvis snart begynner å gå tilbake til normalen, kan du ta med deg de ødelagte tingene din på Repair Cafe. Det er en sosial, hyggelig og gratis måte å få fikset tingene dine på. Jeg håper det blir mulig å treffes slik igjen snart.

* Du kan fikse mye selv! Eller har du en venn eller bekjent som er flink til å fikse ting? Kanskje er naboen din flink til å fikse hekksakser? Kan du passe katten hennes når hun reiser på ferie, eller invitere henne på en middag som betaling?

* Inviter en venn til fiksepils. Be vennen din ta med seg klær eller annet som må fikses, sett fram noen pils og fiks sammen! Prat litt, sy igjen noen hull, stopp et par sokker og drikk noen pils. (Det må selvsagt ikke være pils involvert, men jeg anbefaler drikke som ikke setter flekker!) Kan du ikke stoppe sokker sier du? Spør noen om å lære deg det. Hvis ikke finner du god opplæring på YouTube.

Hver og en av oss kan ta bevisste valg og gjøre mye av reparasjonsjobben selv, men store endringer skjer politisk. Derfor jobber Miljøpartiet De Grønne nasjonalt blant annet for å fjerne momsen på reparasjon, slik at det skal bli billigere å reparere framfor å kjøpe nytt. Vi mener også at garantitiden bør bli lenger slik at produsentene må lage mer holdbare produkter. Vi må stille krav til produsenter om at de ikke legger inn mekanismer som gjør at produkter blir ubrukelige etter noen år, slik vi ser at feks en del smarttelefoner blir når de blir for gamle til å oppgradere til nyeste software. Vi vil også ha krav om at produsenter må lage produkter som er mulig å reparere, og gjøre deler og håndbøker enkelt tilgjengelig.

Om du fikser de ødelagte tingene dine selv eller overlater jobben til noen av superheltreparatørene i ditt nærmiljø – det er bra for både lommeboken, kloden og for lokale arbeidsplasser. Vi i Miljøpartiet De Grønne lover på vår side å jobbe for å gjøre reparasjon billigere, slik at reparasjon blir førstevalget når noe går i stykker.