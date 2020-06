Av: Andreas Sjalg Unneland. Leder Sosialistisk Ungdom.

Nok en gang ser vi skremmende bilder fra USA der svarte mennesker blir utsatt for brutal politivold og i verstefall død som drapet på George Floyd som har skapt furore over hele landet. Men det er ikke kun i USA rasismen er livsfarlig det er den også i Norge.

Rett utenfor kontoret mitt på Tøyen ble i fjor en kvinne angrepet på butikken kun fordi hun gikk med hijab. I fjor sommer ble en kvinne i Kristiansund slått ned fordi hun ikke ville ta imot en løpeseddel fra en nynazistisk organisasjon. Den samme sommeren ble ungdommer fra Sosialistisk Ungdom angrepet med pepperspray fra SIAN demonstranter i Bergen og heldigvis unngikk vi en blodig massakre i en moské i Bærum den samme sommeren. Det som er mest skremmende er at dette ikke er isolerte hendelser, men et voksende problem.

Politiet skriver i sin årlige rapport om hatkriminalitet at man har fått over dobbelt så mange anmeldelser siden 2014, og forventer en markant økning fremover. En slik utvikling kan man ikke stå å se på. Det holder ikke å være passiv når det er snakk om den farligste ideologien i menneskets historie. Rasisme er menneskeskapt, og mennesker kan bekjempe den.

Å være antirasist handler om å erkjenne at dersom vi skal kvitte oss med rasismen i samfunnet så holder det ikke å tenke fine tanker. Man må aktivt arbeide mot rasismen vi møter i hverdagen, i institusjoner og de som organiserer seg i rasistiske bevegelser. Vi som tilhører majoritetsbefolkningen har et særlig ansvar for å stå sammen i solidaritet med dem som opplever rasismen, ta deres opplevelser på alvor og kjempe sammen med dem.

Nå er tiden for å melde seg inn i en antirasistisk organisasjon eller å delta på demonstrasjoner mot rasismen. Sammen bekjemper vi rasismen.