Politikere og pengeinnsyn

Midt i en ufattelig katastrofe går ordføreren i Gjerdrum kommune ut med opplysningen om at alle dokumenter som gjelder byggesaker de siste 10–15 årene, skal være offentlig tilgjengelige. Det sier noe om ryggmargsrefleksen hos ledelsen i en kommune i dyp krise. Å legge ut dokumenter og andre saksopplysninger skal være regelen ifølge offentleglova, men det er en vanlig oppfatning blant politikere og byråkrater at det sikreste er å holde seg til unntakene. Også av denne grunnen er Gjerdrum-ordføreren et forbilde.

Det oppsiktsvekkende ved flertallspartienes forslag om å lage en offentlig og søkbar liste over verv og honorarer for Stavanger-politikerne, er at det ikke er gjort tidligere pr ryggmargsrefleks. I kommunestyrevedtaket på budsjettmøtet før jul, ble det vedtatt å be administrasjonen om å lage en oversikt over alle de offentlige rollene Stavangers folkevalgte har, og hva de tjener på de ulike rollene. Den av og til omdiskuterte og innimellom problematiske oppdelingen i kommunale og interkommunale foretak og aksjeselskaper som er hel – og halvoffentlige med politikere i styrer og stell, skaper et uoversiktlig landskap. Det er skattebetalernes penger som brukes, og uansett hva man mener om størrelsen på honorarene, har skattebetalerne rett til innsyn.

Det er ganske talende at det var en tidligere politiker i form av eks-Frp-topp Trond Birkedal i sin spalte i Aftenbladet, som heiste opp debatten om politikerhonorarer. Det kom fram at Frode Myrhol (FNB) satt igjen med minst 1,8 millioner kroner – mer enn statsministerlønnen – hvis han stilte på alle møter. Det tjener Myrhol til ære at han har vært med på å utforme vedtaket om innsyn i politikerhonorarer, men det sier sitt at det måtte en forhenværende innsider til for å utarbeide oversikten over et uoversiktlig system. En honoraroversikt kan også berede grunnen for nødvendiges diskusjon om styreform og heltidspolitikere.