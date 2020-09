Av: Kjell Erfjord, leder, Pensjonistforbundet Rogaland

Kirsten Refsnes, leder av Helse- og sosialutvalget, Pensjonistforbundet Rogaland

Pensjonist-forbundet Rogaland er bekymret for at Covid-19 kan ha ført til isolasjon og ensomhet for mange enslige eldre.

I de fleste kommuner er det til vanlig flere sosiale arrangementer for eldre, både i regi av kommunen og frivillige lag og organisasjoner. Da pandemien brøt ut ble alt som ikke var lovpålagt stengt ned. Enslige eldre uten nær familie ble spesielt rammet da dette medførte at de ble isolert i eget hjem.

Isolasjon uten meningsfylte relasjoner til andre mennesker, emosjonelt og fysisk, samt følelsen av savn etter selskap, kan på sikt medføre store psykiske problemer. Pensjonist-forbundet Rogaland mener at aleneboende eldre, som ikke har nær familie eller mottar tjenester fra det offentlige, er en veldig sårbar gruppe som vi må ivareta. Realiteten er at hvis noe er galt kan det gå lang tid før noen oppdager dette. Det er derfor viktig at fastlegen, som gjerne kjenner disse best, følger opp og kontakter rett instans i kommunen ved mistanke om begynnende psykisk sykdom. Det er viktig at de det rammer får den hjelp og støtte de har behov for så tidlig som mulig.

DEBATT: Ta vare på bestemor under Korona-krisen

Vi oppfordrer alle som har enslige eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne i sitt nettverk eller som nabo, om å ta kontakt for å forsikre seg om at alt står bra til og tilby hjelp ved behov.

Det er lov å bry seg.